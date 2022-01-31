Укр

Доллара по 80 гривен не будет? НБУ начал спасать нацвалюту

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Гривна отвоевала у доллара 20 копеек Новость обновлена 31 января 2022, 16:21
Гривна отвоевала у доллара 20 копеек

Гривна смогла подняться в цене по отношению к доллару, а эксперты прогнозируют ее дальнейшее укрепление

Растущее число сообщений о грядущем вторжении РФ в Украину крайне негативно повлияло на курс гривны, со второй половины января начавшей свое стремительное обесценивание. Если на 10 января обменный курс составлял 27,49 грн за доллар, то 28 января за доллар давали почти 29 гривен.

В последний день января Национальный банк Украины ревальвировал национальную валюту сразу на 20 копеек, установив официальный курс в 28,78 грн.

Такие скачки обменного курса явно говорят о крайне неустойчивом состоянии национальной валюты, а эксперты предрекали падение гривны по отношению к доллару до 40, и даже 80 гривен.

Однако данную опасность явно оценили в НБУ и принялись продавать доллар из международных запасов для укрепления курса гривны. Так, с 4 по 21 января Нацбанк продал 751 млн долларов, а всего за 5 дней, с 24 по 28 января, был вынужден реализовать 759 миллионов долларов, что очевидно и позволило снизить ревальвировать гривну к 31 января на 20 копеек.

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, НБУ начал реагировать на падение курса гривны, что повлечет снижение паники и укрепление курса гривны. В феврале по мнению Охрименко, обменный курс снизится к 27,5 грн за 1 доллар.

Аналитики рассказали "Телеграфу" как лучше поступать в условиях валютной паники.

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#НБУ #Гривна #Курс
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