До 80 гривень за долар: що може статися з курсом валют у 2022 році

Думки експертів щодо перспектив української валюти на поточний рік відрізняються.

Вартість долара США, що різко виросла цього тижня, може найближчим часом досягти 30 гривень. При цьому поєднання різних факторів може спричинити і сильнішу кризу.

На сайті НБУ на п’ятницю давався офіційний курс 28,98 грн за USD. Але така девальвація гривні ще не межа, вважають деякі експерти.

Аналітик брокерської компанії Esperio Олександр Болтян у коментарі "Сегодня" вказав на залежність вартості валюти від відносин України з постачальниками енергоресурсів. Він допустив негативний сценарій, за якого гривня впаде до 80 за долар і помірний — до 28-28,5. У такій ситуації він порадив українцям не брати зайвих боргів та кредитів. На думку Болтяна, позитивних прогнозів зростання нацвалюти немає.

Член Наглядової ради "Приватбанку" та ексдиректор "Deutsche Bank" Роман Сульжик налаштований оптимістичніше. Він зазначив, що на фінансовий ринок впливають кілька факторів. Експерт заявив, що падіння ринку в США відбилося на Україні, і це сталося б "навіть якби не було загрози вторгнення шаленого диктатора". Він вважає, що панікувати не варто, а Путін "невдовзі відповзе від кордонів України". Коли стане зрозуміло, що агресії не буде — український ринок відскочить назад за кілька тижнів, розповів Сульжик.

Читайте також: Категорія Гроші Купувати долар чи продавати: що буде з курсом валют на тлі загрози великої війни з Росією На ринку продовжується легка паніка, але експерти нагадують, що сім років тому наш валютний ринок переживав ще більш стресові часи

Загроза російської агресії — це один із факторів, що впливають на поточний курс долара. Підвищення його до 30 грн боляче вдарить по українцях, вважає співвласник monobank Олег Гороховський. Він закликав перестати "купувати ці срані долари" і зазначив, що вони не врятують у разі війни, а якщо її не буде — нагадають про боягузтво та слабкість. Також він заявив, що слабка Україна вигідна і заходу та Росії.

Фахівці оцінили ризики підвищення вартості американської валюти у разі агресії РФ. Як писав "Телеграф", прогнози сягнули 95 грн за долар.