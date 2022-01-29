Укр

До 80 гривен за доллар: что может произойти с курсом валют в 2022 году

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
189
Гривна теряет свои позиции
Гривна теряет свои позиции

Мнения экспертов о перспективах украинской валюты на текущий год отличаются.

Стоимость доллара США, резко выросшая на этой неделе, может в ближайшее время достичь 30 гривен. При этом сочетание различных факторов может вызвать и более сильный кризис.

На сайте НБУ на пятницу давался официальный курс в 28,98 грн за USD. Но такая девальвация гривны — еще не предел, считают некоторые эксперты.

Аналитик брокерской компании Esperio Александр Болтян в комментарии "Сегодня" указал на зависимость стоимости валюты от отношений Украины с поставщиками энергоресурсов. Он допустил негативный сценарий при котором гривна упадет до 80 за доллар и умеренный — до 28-28,5. В такой ситуации он посоветовал украинцам не брать лишних долгов и кредитов. По мнению Болтяна, позитивных прогнозов для роста нацвалюты нет.

Член Набсовета Приватбанка и экс-директор "Deutsche Bank" Роман Сульжик настроен оптимистичнее. Он отметил, что на финансовый рынок влияют несколько факторов. Эксперт заявил, что падение рынка в США отразилось на Украине, и это бы произошло "даже если бы не было угрозы вторжения безумного диктатора". Он считает, что паниковать не стоит, а Путин "скоро отползет от границ Украины". Когда станет понятно, что агрессии не будет — украинский рынок "отскочит" назад за несколько недель, рассказал Сульжик.

Угроза российской агрессии — это один из факторов влияющих на текущий курс доллара. Повышение его до 30 грн больно ударит по украинцам, считает совладелец monobank Олег Гороховский. Он призвал перестать "покупать эти сраные доллары" и отметил, что они не спасут в случае войны, а если ее не будет — напомнят о трусости и слабости. Также он заявил, что слабая Украина выгодна и западу и России.

Специалисты оценили риски повышения стоимости американской валюты в случае агрессии РФ. Как писал "Телеграф", прогнозы дошли до 95 грн за доллар.

Теги:
#Доллар #Прогнозы #Курс валют
Гривна теряет свои позиции
Деньги
До 80 гривен за доллар: что может произойти с курсом валют в 2022 году
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Гривна теряет свои позиции
До 80 гривен за доллар: что может произойти с курсом валют в 2022 году
Дата публикации
Категория
Что делать, чтобы защититься от коронавируса
Как усилить иммунитет на фоне новой вспышки COVID-19: простые советы врача-иммунолога
Дата публикации
Категория
Акция протеста дальнобойщиков в Канаде проходит под лозунгом Freedom Convoy
Мегапротест "антиваксов" охватил Канаду: 50 тысяч фур едут в столицу, по пути их встречают как "героев" (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Пресс-конференция Зеленского вызвала шквал эмоций в соцсетях: что пишут украинцы
Дата публикации
Категория
Сергей и Олег Кузьминых
"Слуга народа" и брат украинского "киборга" задержан при получении взятки - СМИ