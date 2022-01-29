До 80 гривен за доллар: что может произойти с курсом валют в 2022 году

Мнения экспертов о перспективах украинской валюты на текущий год отличаются.

Стоимость доллара США, резко выросшая на этой неделе, может в ближайшее время достичь 30 гривен. При этом сочетание различных факторов может вызвать и более сильный кризис.

На сайте НБУ на пятницу давался официальный курс в 28,98 грн за USD. Но такая девальвация гривны — еще не предел, считают некоторые эксперты.

Аналитик брокерской компании Esperio Александр Болтян в комментарии "Сегодня" указал на зависимость стоимости валюты от отношений Украины с поставщиками энергоресурсов. Он допустил негативный сценарий при котором гривна упадет до 80 за доллар и умеренный — до 28-28,5. В такой ситуации он посоветовал украинцам не брать лишних долгов и кредитов. По мнению Болтяна, позитивных прогнозов для роста нацвалюты нет.

Член Набсовета Приватбанка и экс-директор "Deutsche Bank" Роман Сульжик настроен оптимистичнее. Он отметил, что на финансовый рынок влияют несколько факторов. Эксперт заявил, что падение рынка в США отразилось на Украине, и это бы произошло "даже если бы не было угрозы вторжения безумного диктатора". Он считает, что паниковать не стоит, а Путин "скоро отползет от границ Украины". Когда станет понятно, что агрессии не будет — украинский рынок "отскочит" назад за несколько недель, рассказал Сульжик.

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Угроза российской агрессии — это один из факторов влияющих на текущий курс доллара. Повышение его до 30 грн больно ударит по украинцам, считает совладелец monobank Олег Гороховский. Он призвал перестать "покупать эти сраные доллары" и отметил, что они не спасут в случае войны, а если ее не будет — напомнят о трусости и слабости. Также он заявил, что слабая Украина выгодна и западу и России.

Специалисты оценили риски повышения стоимости американской валюты в случае агрессии РФ. Как писал "Телеграф", прогнозы дошли до 95 грн за доллар.