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Если не в доллары, то…? Во что вкладывать деньги на фоне слухов о российском вторжении

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Никита Синицин Никита Синицин
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Во что вкладываться во время потрясений на финансовых рынках
Во что вкладываться во время потрясений на финансовых рынках

Застраховать свои сбережения можно несколькими путями

Продолжающаяся с декабря напряженность вокруг возможного вторжения РФ в Украину, негативно повлияло на курс гривны к доллару. Приблизившаяся к курсу в 30 гривен за доллар к концу января, национальная валюта постепенно начала укрепляться благодаря интервенциям НБУ.

Тем не менее ситуация на финансовых рынках остается нестабильной, и украинцы хотели бы себя как-то застраховать от последствий подобных скачков. Как это можно сделать "Телеграф" решил узнать у экспертов.

Стоит ли покупать доллары и евро

По мнению опрошенных нами экспертов, вкладывать деньги в доллар пока нет особого смысла, поскольку рост его курса вызван паникой и после ее снижения неминуемо опустится.

"Не стоит спешить и покупать доллар, ее курс постепенно будет снижаться, думаю вскоре он стабилизируется в коридоре 28-28,5 грн за 1 доллар. С учетом этого и того, что его покупка в банке всегда дороже чем продажа, не вижу смысла покупать доллар сейчас – заработать на обмене явно ничего не получится", — считает экономический эксперт Олег Пендзин.

Не вполне согласен с ним экономический аналитик Даниил Монин, полагающий, что доллар все-таки является более предпочтительной валютой для сбережений, чем скажем, евро.

"Евро падает по отношению к доллару, сейчас это 1,12 доллара, а после роста учетной ставки Федеральной резервной системой США, что произойдет в марте, курс упадет до 1,1 доллара. Поэтому инвестировать в евро особого смысла я не вижу, но и покупать доллары пока не стоит, лучше подождать окончания текущей паники и подержать деньги на банковском счете", — считает собеседник "Телеграфа".

Недвижимость – можно держать, но есть нюансы

Более предпочтительным инструментом сбережения средств эксперты видят рынок недвижимости, благо цены на нее растут.

По словам экономического эксперта Алексея Куща, инвестиции в недвижимость привлекательны в первую очередь из-за отсутствия надежных альтернатив. Прибыльность обеспечивается за счет роста цен на жилье и дохода от сдачи его в аренду.

Правда и тут есть риск, что застройщики просто не успеют за растущей постоянно себестоимостью строительства.

По мнению Олега Пендзина, недвижимость несомненно представляет интерес для хранения сбережений, но вместе с тем представляет существенный риск.

"Инвестиции в недвижимость неликвидны, если вам потребуется срочно "вынуть" деньги, это будет невозможно, поскольку продажа объекта по выгодной вам цене занимает много времени", — подчеркивает собеседник "Телеграфа".

Даниил Монин также отмечает очевидные выгоды вложений в недвижимости за счет роста цен и дохода от аренды, правда предупреждает, что рост цен может быть нивелирован глобальным кризисом и обесцениваем.

Криптовалюта – высокий риск, на золоте — трудно заработать

Некогда привлекательные для инвестиций криптовалюты, по мнению Олега Пендзина, представляются крайне рискованным инструментом, слишком зависимым от внешних факторов, и потому считается экспертом малопривлекательным.

Что касается рынка золота, по мнению Алексея Куща, в украинских реалиях заработать на желтом металле очень тяжело. Во-первых, есть очень высокая разница в банках между покупкой и продажей, так что выжидать выгодной цены придется долго, во-вторых, украинские золотые слитки не принимают на Западе.

В итоге, чтобы заработать на золоте надо либо очень долго ждать, либо купить его в спокойное время и продавать во время кризиса.

Самое надежное – ценные бумаги и депозиты

По мнению экспертов, более выгодными способами сохранить деньги от инфляции и девальвации являются ценные бумаги и банковские депозиты.

Так, по мнению Алексея Куща, банковский депозит — это скорее инструмент физического сохранения денег, но никак не их заработка.

Олег Пендзин считает, что нынешние проценты по банковским депозитам весьма неплохие, а Даниил Монин советует "придержать" деньги на счете вместо того, чтобы бежать покупать доллар.

Правда тут существует минус в виде налогообложения дохода полученного с депозита в виде 18% НДФЛ и 1,5 военного сбора.

Наиболее выгодным же вариантом вложения денег эксперты единодушно назвали облигации внутреннего государственного займа, как наиболее надежные и гарантированные государством, разумеется, если страна не объявит дефолт.

Правда в сумме, которую лучше вложить в ОВГЗ, эксперты разошлись, так Даниил Монин, и Алексей Кущ считают, что это лучше делать с суммами от 100 тысяч гривен, Олег Пендзин уверен, что можно вкладывать и куда меньше.

Вторым важным преимуществом является то, что доход от ОВГЗ не облагается налогами.

Вместе с тем, как подчеркивает Алексей Кущ, покупать гособлигации скорее всего придется на вторичном рынке, что снизит доход от их покупки

Отметим, что пока угроза вторжения войск в РФ остается темой номер 1 в Украине, то гривна вполне может обвалиться даже до 30 грн/доллар.

Теги:
#Недвижимость #Доллар #Курс #Вложения #Криптовалюта
Во что вкладываться во время потрясений на финансовых рынках
Деньги
Если не в доллары, то…? Во что вкладывать деньги на фоне слухов о российском вторжении
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