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Перші в світі по "крипті": скільки українців володіє електронною валютою і чому ми лідери

Автор
Микита Синицін
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Біткоін і Ко підкорюють українців сильніше, ніж кого б то не було в світі Новина оновлена 06 жовтня 2021, 19:52
Біткоін і Ко підкорюють українців сильніше, ніж кого б то не було в світі

Близько 300 мільйонів жителів Землі володіють криптовалютами за даними сайту Triple A, і найбільше власників електронної валюти виявилося серед українців

Багато українців регулярно відстежують курс біткоіна, який раз у раз демонструє неабиякі скачки.

Ринкова капіталізація біткойна в світі ще в лютому досягла 1 трильйона доларів США, а на сьогоднішній день перевищила вже 2 трильйони доларів. Спостерігається і зростання інших криптовалют, яких вже налічується близько 6 тисяч різновидів, і серед усього цього світового багатства громадяни України змогли зайняти перше місце.

5 мільйонів 565 тисяч 881 українець станом на 6 жовтня володіють криптовалютами, і нехай в абсолютних цифрах це не так вже й багато, але володіння електронною валютою охоплює 12,73% українців, що виводить нашу країну на перше місце в світі.

Всього за рік, з липня 2019 року по червень 2020 го, українці відправили криптовалюти на 8,2 млрд дол., і отримали на 8 млрд дол., і ці обсяги постійно зростають.

В абсолютних же цифрах рекордсменом за кількістю громадян, які володіють криптовалютою, в світі залишається Індія — 100,7 млн індійців є власниками електронної валюти, що становить всього 7,3% від населення країни.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, щодобовий обіг криптовалют в Україні становить близько 1 мільярда гривень, а Верховна Рада прийняла законопроект про легалізацію віртуальних активів, тобто електронну валюту будуть обкладати податками.

Теги:
#Рекорд #Криптовалюта #Біткоіни #Курс криптовалюта біткойнов
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