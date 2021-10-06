Первые в мире по "крипте": сколько украинцев владеет электронной валютой и почему мы лидеры

Порядка 300 миллионов жителей Земли владеют криптовалютой по данным сайта Triple A и больше всего владельцев электронной валюты оказалось среди украинцев

Многие украинцы регулярно отслеживают курс биткоина, который то и дело демонстрирует изрядные скачки.

Рыночная капитализация биткойна в мире еще в феврале достигла 1 триллиона долларов, а на сегодняшний день превысила уже 2 триллиона долларов. Наблюдается и рост остальных криптовалют, коих уже насчитывается около 6 тысяч разновидностей, и среди всего этого мирового богатства граждане Украины смогли занять первое место.

5 миллионов 565 тысяч 881 украинец по состоянию на 6 октября владеют криптовалютой, и пусть в абсолютных цифрах это не так уж много, но владение электронной валютой охватывает 12,73% украинцев, что выводит нашу страну на первое место в мире.

Всего за год, с июля 2019 года по июнь 2020-го, украинцы отправили криптовалюты на 8,2 млрд долл., и получили на 8 млрд долл., и эти объемы постоянно растут.

В абсолютных же цифрах рекордсменом по числу граждан, которые владеют криптовалютой, в мире остается Индия – 100,7 млн индийцев являются владельцами электронной валюты, что составляет всего 7,3% от населения страны.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины ежесуточный оборот криптовалют в Украине составляет около 1 миллиарда гривен, а Верховная Рада приняла законопроект о легализации виртуальных активов, то есть электронную валюту будут обкладывать налогами.