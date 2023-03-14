"Платимо надто велику ціну": сербський міністр закликав запровадити санкції проти росії

Міністр каже, що санкції проти росії на користь Сербії

Міністр економіки Сербії Раде Башта заявив, що його країна "платить надто велику ціну" за те, що не запроваджує санкції проти росії і закликав нарешті це зробити.

Як повідомив чиновник у своєму Instagram, економіка Сербії через це стає неспроможною, а на президента Александера Вучича посилюється тиск.

"Ось чому я за введення санкцій проти росії, я підтримую президента Вучича у захисті державних та національних інтересів і повністю довіряю йому", — написав Башта.

Крім того, він закликав уряд Сербії та всіх його міністрів зробити свою заяву з цього приводу.

Варто зазначити, що Сербія традиційно вважалася одним із головних союзників росії в Європі, хоч і сильно залежить від країн ЄС.

Після початку вторгнення росії в Україну країна відмовилася підтримувати західні санкції. Втім, у січні 2023 року глава МЗС Сербії Івіца Дачич припустив, що Белград може змінити свою думку за певних умов.

У лютому група осіб, пов’язаних із ПВК "Вагнера" вийшла на вулиці Белграда з вимогою припинення переговорів із Косово, після чого Вучич розкритикував росію і пообіцяв, що серби, які приєднуються до найманців, вирушать до в’язниці.

Примітно також, що трохи пізніше на озброєнні ЗСУ засвітилися сербські снаряди до РСЗВ "Град".