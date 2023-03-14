"Платимо надто велику ціну": сербський міністр закликав запровадити санкції проти росії
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Міністр каже, що санкції проти росії на користь Сербії
Міністр економіки Сербії Раде Башта заявив, що його країна "платить надто велику ціну" за те, що не запроваджує санкції проти росії і закликав нарешті це зробити.
Як повідомив чиновник у своєму Instagram, економіка Сербії через це стає неспроможною, а на президента Александера Вучича посилюється тиск.
"Ось чому я за введення санкцій проти росії, я підтримую президента Вучича у захисті державних та національних інтересів і повністю довіряю йому", — написав Башта.
Крім того, він закликав уряд Сербії та всіх його міністрів зробити свою заяву з цього приводу.
Варто зазначити, що Сербія традиційно вважалася одним із головних союзників росії в Європі, хоч і сильно залежить від країн ЄС.
Після початку вторгнення росії в Україну країна відмовилася підтримувати західні санкції. Втім, у січні 2023 року глава МЗС Сербії Івіца Дачич припустив, що Белград може змінити свою думку за певних умов.
У лютому група осіб, пов’язаних із ПВК "Вагнера" вийшла на вулиці Белграда з вимогою припинення переговорів із Косово, після чого Вучич розкритикував росію і пообіцяв, що серби, які приєднуються до найманців, вирушать до в’язниці.
Примітно також, що трохи пізніше на озброєнні ЗСУ засвітилися сербські снаряди до РСЗВ "Град".