Ефективність вражає: що відомо про сербські ракети для "Градів", які отримала Україна

Ці боєприпаси для реактивних систем залпового вогню можуть стати кращими із уже наявних у ЗСУ

Сербія продовжує відходити від російського курсу й надалі. Після історичного рішення щодо "вагнерівців" представники уряду цієї держави порадували ще й фактом надання Україні важливого озброєння — реактивних ракет ER Grad 2000. Це 122-міліметрові боєприпаси нового зразка, які можуть бити на бити на відстань до 40 кілометрів.

Про чергові поставки зброї повідомила аналітична група Ukraine Weapons Tracker. Не виключено, що подібні снаряди можуть використовуватися українськими військовими уже кілька місяців, однак дані про це не розголошувалися з питань безпеки. Цікаво, що, за даними спеціалістів, боєприпаси могли передаватися не напряму, а через канадських партнерів.

Ракети ER Grad 2000, що зрозуміло із назви, використовуються реактивними системами залпового вогню "Град". Також вони підходять для української "Верби" або словацької RM-70. У довжину такі снаряди сягають 2,8 метра, а їхня загальна вага доходить до 69 кілограмів. При цьому маса бойової частини лишається майже ідентичною звичайним боєприпасам до "Градів" — трохи більше, ніж 19 кілограмів.

Одна з ракет ER Grad 2000

Так виглядають "схрони" боєприпасів на фронті

Головна відмінність нових ракет — їхня дальність, адже тепер вона зросла до 40 км. Для того, аби це стало можливим, сербські конструктори використали більш потужне пальне. Також у цих снарядів є характерний двигун зі специфічною формою сопла, що серйозно вирізняє ER Grad 2000 з-поміж більшості подібних снарядів (в основному радянського зразка). Додамо, що аеродинамічні рулі цих снарядів теж незвичні — мають прямокутну форму.

Зовнішність ракет має свої особливості

Основні характеристики ER Grad 2000

Слід зазначити, що ракети 122-мм є однією із найбільш потужних рушійних сил українських артилеристів на фронті — поруч із 155-міліметровими гаубицями.

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