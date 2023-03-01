Новий "ніж у спину путіна": у Сербії зробили заяву щодо "вагнерівців"

Сербський лідер заявляє, що найманці будуть заарештовані

Президент Сербії Олександар Вучич, який збирається допомогти Україні у відновленні зруйнованих під час вторгнення росії міст, обурений тим, що російська приватна військова компанія "Вагнера" вербує сербів на війну проти нашої країни.

За його словами, на всіх найманців, які беруть участь у повномасштабній війні на території України, чекає покарання, як тільки вони повернуться додому. Про це пише видання Politico.

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому і будуть у межах досяжності наших установ", – сказав Вучич.

Також він зазначив, що "дружні країни так не роблять", маючи на увазі росію та ситуацію з вербуванням до лав ЧВК.

У матеріалі наголошується, що ставлення Вучича погіршилося до "вагнерівців" після події у Белграді 16 лютого. Тоді особи, пов’язані у ПВК зажадали припинення переговорів із Косово. Президент тоді назвав цих протестувальників антисербами, заявивши, що їх, ймовірно, фінансує росія.

Як відомо, Сербія традиційно є союзником росії, а підтримка сербів у їхньому протистоянні з іншими націями Балкан є частиною російської пропаганди.

Варто зазначити, що Сербія є єдиною країною ЄС, яка не запровадила санкції проти росії. Водночас у країні проходили різні марші на підтримку путіна. А в січні поточного року Вучич спробував дистанціюватися від кремля, заявивши, що Сербія спочатку не підтримувала повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці 2022 року між Сербією та Косово відбулося чергове загострення. Тоді Сербія зробила заяву щодо того, що привела армію у стан "високої бойової готовності". У лютому 2023 року Сербія та Косово зробили крок до нормалізації відносин. Їхні лідери схвалили план ЄС щодо відновлення відносин.