Погані новини для путіна: стало відомо про прорив у переговорах щодо ще однієї війни в Європі

Сербія та Косово зробили історичний крок до нормалізації відносин

Після торішнього загострення між Сербією та Косово ситуація почала заспокоюватися, а їхні лідери погодилися на запропонований Європейським Союзом план нормалізації відносин.

Як йдеться у повідомленні на сайті Дипломатичної служби ЄС, про це повідомив головний європейський дипломат Жозеп Боррель після зустрічі з президентом Сербії Олександром Вучичем та прем’єром Косово Альбіном Курті.

Боррель повідомив, що сторони домовилися про те, що зміст документа "не вимагає подальших обговорень", проте сама угода поки що не прийнята остаточно.

При цьому Вучич і Курті зазначили, що готові розпочати реалізацію договору і пообіцяли не робити односторонніх кроків, які могли б поставити його під загрозу.

Сам документ було викладено у спільний доступ 27 лютого. У ньому зазначено, що Косово та Сербія прийматимуть документи один одного, включаючи паспорти, дипломи, номерні знаки та митні печатки.

Крім того, Сербія зобов’язується не перешкоджати Косову стати членом міжнародних організацій, зокрема ЄС. Своєю чергою, Приштина зобов’язується створити належний рівень самоврядування для сербської громади, яка проживає в прикордонних регіонах.

Як повідомлялося раніше, напруженість між Сербією та Косово знову виникла влітку 2022 року, після рішення Приштини запровадити штрафи за використання сербських автомобільних номерів. Тоді ескалації вдалося уникнути, але у грудні ситуація знову почала загострюватися.