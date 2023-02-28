Плохие новости для путина: стало известно о прорыве в переговорах по поводу ещё одной войны в Европе

Сербия и Косово сделали исторический шаг к нормализации отношений

После прошлогоднего обострения между Сербией и Косово ситуация начала успокаиваться, а их лидеры согласились на предложенный Европейским союзом план по нормализации отношений.

Как говорится в сообщении на сайте Дипломатической службы ЕС, об этом сообщил главный европейский дипломат Жозеп Боррель после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти.

Боррель сообщил, что стороны договорились о том, что содержание документа "не требует дальнейших обсуждений", однако само соглашение пока не принято окончательно.

При этом и Вучич и Курти отметили, что готовы приступить к реализации договора и пообещали не делать односторонних шагов, которые могли бы поставить его под угрозу.

Сам документ был выложен в общий доступ 27 февраля. В нем указано, что Косово и Сербия будут принимать документы друг друга, включая паспорта, дипломы, номерные знаки и таможенные печати.

Кроме того, Сербия обязывается не препятствовать Косово ставать членом международных организаций, в частности ЕС. В свою очередь Приштина обязуется создать надлежащий уровень самоуправления для сербской общины, проживающей в пограничных регионах.

Как сообщалось ранее, напряженность между Сербией и Косово вновь возникла летом 2022 года, после решения Приштины ввести штрафы за использование сербских автомобильных номеров. Тогда эскалации удалось избежать, но в декабре ситуация вновь начала обостряться.