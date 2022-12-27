Сербия демонстрирует боевую готовность на границе с Косово и звенит оружием. Что об этом известно

Белград говорит, что его армия перешла на "высокий уровень готовности"

На севере Косово, где этнические сербы в течение двух недель удерживали баррикады на дорогах, снова растет напряжение. Сербия ошеломила заявлением о том, что привела армию в состояние "высокой боевой готовности".

Через несколько часов после этого сербы построили в Митровице (наибольшем городе на севере Косово) новые баррикады. Вот что происходит в регионе сейчас:

Сербия стремится защищать свое этническое меньшинство в Косово

В понедельник вечером министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич заявил, что приказал привести полицию и другие подразделения безопасности в полную боевую готовность и передать их под командование начальника штаба армии согласно оперативному плану.

Гашич отметил, что действовал по приказу президента Сербии Александра Вучича, чтобы принять меры для "защиты сербского народа в Косово".

Министр Вучевич и генерал Моисилович посетили вооруженные силы на границе, 27 декабря

Минобороны Сербии заявило, что Косово готовится напасть на сербов и силой снять баррикады. Сербские войска некоторое время находились в боевой готовности на границе с Косово.

Министр обороны Сербии и начальник штаба армии отправились в границу, оценив боеготовность войск и их огневую мощь, включая гаубицы. Сербия, которая была вооружена за счет российских поставок, долго бряцала оружием и угрожала силой своей бывшей провинции.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич на прошлой неделе заявила, что ситуация с Косово на грани вооруженного конфликта.

Во вторник утром в Митровице грузовики были припаркованы, чтобы заблокировать дорогу, соединяющую часть города с большинством сербов и часть города с большинством албанцев.

Напряжение усиливает то, что сербскому патриарху Порфирию отказали во въезде в Косово после того, как он сказал, что хотел передать мирное послание на Рождество, которое сербы отмечают 7 января.

Патриарх Порфирий и президент Сербии Александар Вучич

Инцидент со стрельбой

В регионе уже более 20 лет присутствует миссия миротворцев НАТО KFOR, сдерживающих стороны от конфликта. В том числе безопасность до полномасштабного вторжения РФ в Украину заботились и украинские военные. В понедельник миротворцы НАТО заявили, что расследуют инцидент со стрельбой на севере Косово, призывая к спокойствию.

"Мы призываем все стороны помочь обеспечить безопасность и свободу передвижения в Косово, а также предотвратить влияние обманчивых нарративов на процесс диалога", — ответили KFOR.

Инцидент произошел в Зубин-Потоке в воскресенье вечером, там в течение последних двух недель напряжение было высоким. Этнические сербы занимали баррикады на дорогах.

KFOR заявили, что инцидент произошел у одного из их патрулей с участием неизвестных. Никто не пострадал, и миссия работает над расследованием всех фактов.

В то же время, BBC предполагает, что Сербия, похоже, использовала этот инцидент, чтобы оправдать усиление своего военного присутствия на границе.

Ответ Косово

Правительство Косово в ответ заявило, что не может вести диалог с преступными группировками, а свободу передвижения следует восстановить.

"Ни на одной дороге не должно быть баррикад ", — говорится в заявлении.

Полиция имела способность и готовность действовать, но ждала, пока миротворческие силы НАТО отреагируют на запрос об устранении баррикад. Косово предупредило, что если миротворческие силы НАТО не снимут блокпосты, они возьмут дело в свои руки.

Почему Сербия и Косово постоянно спорят

Косово – это этническая албанская территория, которая объявила независимость от Сербии 2008 года, сербы это не признают (подробнее – читайте ЗДЕСЬ). Летом сербы в Косово возводили баррикады и блокировали дороги в знак протеста против политики Приштины, решившей заставить сербов поменять сербские автомобильные номера на косовские.

В декабре протесты возобновились и продолжаются до сих пор. Местные сербы требуют освободить арестованного офицера полиции, и имеют другие требования, прежде чем уберут баррикады.

Мэры этнических сербов в северных муниципалитетах, а также местные судьи и около 600 полицейских подали в отставку в прошлом месяце в знак протеста против решения косовского правительства заменить автомобильные номерные знаки, выданные Сербией, номерные знаки, выданные Приштиной.

Как ранее сообщал "Телеграф", разбухание конфликта между Сербией и Косово может быть в интересах кремля.