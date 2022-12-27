Сербія демонструє бойову готовність на кордоні з Косово і брязкає зброєю. Що про це відомо

Белград каже, що його армія перейшла на "найвищий рівень готовності"

На півночі Косова, де етнічні серби упродовж двох тижнів утримували барикади на дорогах, знову зростає напруга. Сербія приголомшила заявою про те, що привела армію у стан "найвищої бойової готовності".

Через декілька годин після цього серби звели у Митровиці (найбільшому місті на півночі Косово) нові барикади. Ось що відбувається у регіоні зараз:

Сербія рветься захищати свою етнічну меншину у Косово

У понеділок ввечері Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич заявив, що наказав привести поліцію та інші підрозділи безпеки в повну бойову готовність і передати їх під командування начальника штабу армії згідно з їхнім оперативним планом.

Гашич зазначив, що діяв за наказом президента Сербії Александра Вучича, щоб вжити заходів для "захисту сербського народу в Косово".

Міністр Вучевич і генерал Мойсілович відвідали збройні сили на кордоні, 27 грудня

Міноборони Сербії заявило, що Косово готується напасти на сербів і силою зняти барикади. Сербські війська деякий час перебували в бойовій готовності на кордоні з Косово.

Міністр оборони Сербії та начальник штабу армії вирушили до кордон, оцінивши боєготовність військ та їх вогневу міць, включаючи гаубиці. Сербія, яка була озброєна за рахунок російських поставок, тривалий час бряцала зброєю і погрожувала силою своїй колишній провінції.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч минулого тижня заявила, що ситуація з Косово на межі збройного конфлікту.

У вівторок вранці в Мітровіці вантажівки були припарковані, щоб заблокувати дорогу, що з’єднує частину міста з більшістю сербів і частину міста з більшістю албанців.

Напругу посилює те, що сербському патріарху Порфирію відмовили у в’їзді в Косово після того, як він сказав, що хотів би передати мирне послання на Різдво, яке серби відзначають 7 січня.

Патріарх Порфирій та президент Сербії Александар Вучич

Інцидент зі стріляниною

У регіоні вже понад 20 років присутня місія миротворців НАТО KFOR, які стримують сторони від конфлікту. В тому числі безпекою до повномасштабного вторгнення РФ до України опікувались і українські військові. У понеділок миротворці НАТО заявили, що розслідують інцидент зі стріляниною на півночі Косово, закликаючи до спокою.

"Ми закликаємо всі сторони допомогти забезпечити безпеку та свободу пересування в Косово, а також запобігти впливу оманливих наративів на процес діалогу", — відповіли KFOR.

Інцидент стався в Зубін-Потоці у неділю ввечері, там протягом останніх двох тижнів напруга була високою. Етнічні серби займали барикади на дорогах.

KFOR заявили, що інцидент стався біля одного з їхніх патрулів за участю невідомих. Ніхто не постраждав і місія працює над розслідуванням усіх фактів.

Водночас BBC припускає, що Сербія, схоже, використала цей інцидент, щоб виправдати посилення своєї військової присутності на кордоні.

Відповідь Косово

Уряд Косово у відповідь заявив, що не може вести діалог зі злочинними угрупованнями, а свободу пересування слід відновити.

"На жодній дорозі не повинно бути барикад", — йдеться в заяві.

Поліція мала спроможність і готовність діяти, але чекала, поки миротворчі сили НАТО, відреагують на запит про усунення барикад. Косово попередило, що якщо миротворчі сили НАТОне знімуть блокпости, то вони візьмуть справу у свої руки.

Чому Сербія та Косово постійно сперечаються

Косово — це етнічна албанська територія, яка оголосила незалежність від Сербії 2008 року, серби це не визнають (детальніше — читайте ТУТ). Влітку серби у Косово зводили барикади та блокували дороги у знак протесту проти політики Приштини, яка вирішила змусити сербів поміняти сербські автомобільні номери на косівські.

У грудні протести поновилися і тривають досі. Місцеві серби вимагають звільнити заарештованого офіцера поліції, та мають інші вимоги до того, як приберуть барикади.

Мери етнічних сербів у північних муніципалітетах, а також місцеві судді та близько 600 поліцейських подали у відставку минулого місяця на знак протесту проти рішення косовського уряду замінити автомобільні номерні знаки, видані Сербією, на номерні знаки, видані Приштиною.

Як раніше повідомляв "Телеграф", розбурхання конфлікту між Сербією та Косово може бути в інтересах кремля.