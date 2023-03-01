Новый "нож в спину путина": в Сербии сделали заявление насчет "вагнеровцев"

Сербский лидер заявляет, что наемники будут арестованы

Президент Сербии Александар Вучич, собирающийся помочь Украине в восстановлении разрушенных в ходе вторжения рф городов, возмущен тем, что российская частная военная компания "Вагнера" вербует сербов на войну против нашей страны.

По его словам, всех наемников, которые принимают участие в полномасштабной войне на территории Украины, ждет наказание, как только они вернутся домой. Об этом пишет издание Politico.

"Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений", – сказал Вучич.

Также он отметил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду россию и ситуацию с вербовкой в ряды ЧВК.

В материале отмечается, что отношение Вучича ухудшилось к "вагнеровцам" после происшествия в Белграде 16 февраля. Тогда лица, связанные в ЧВК потребовали прекращения переговоров с Косово. Президент тогда назвал этих протестующих "антисербами", заявив, что их, вероятно, финансирует россия.

Как известно, Сербия традиционно является союзником россии, а поддержка сербов в их противостоянии с другими нациями Балкан является частью российской пропаганды.

Стоит отметить, что Сербия является единственной страной ЕС, которая не ввела санкции против россии. Вместе с тем в стране проходили различные марши в поддержку путина. А в январе текущего года Вучич попытался дистанцироваться от кремля, заявив, что Сербия изначально не поддерживала полномасштабное вторжение рф в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце 2022 года между Сербией и Косово произошло очередное обострение. Тогда Сербия сделала заявление относительно того, что привела армию в состояние "высокой боевой готовности". В феврале 2023 года Сербия и Косово сделали шаг к нормализации отношений. Их лидеры одобрили план ЕС по восстановлению отношений.