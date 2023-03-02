Для розвідки та ударів: ЗСУ вперше отримають від США три новітні дрони

На озброєння ЗСУ надійдуть 3 нових американських безпілотники

У черговому пакеті військової допомоги Україні від США до переліку зброї та спорядження увійшли одразу чотири види безпілотних літальних апаратів, три з яких ЗСУ отримають уперше. Це — Jump 20 UAS, Altius-600 UAS та CyberLux K8 UAS.

Про це повідомляв сайт Міністерства оборони США у лютому.

Найпотужнішим із пропонованих дронів є Jump 20 UAS, який при вазі майже 100 кілограмів здатний нести 13,5 кг корисного навантаження. Його плюсом є можливість вертикального зльоту та посадки, тобто запускати дрон можна фактично з будь-якого місця без спеціального обладнання.

Завдяки двигуну та запасам пального, Jump 20 UAS може триматися в повітрі щонайменше 14 годин і вести розвідку на користь ЗСУ на дальності до 185 км.

Ці БПЛА є новинками навіть в армії США, оскільки тільки в серпні 2022 року було прийнято рішення поставити їх на озброєння замість RQ-7B Shadow, що застосовувалися раніше. При цьому відомо, що в планах армії США було замовити вісім таких комплексів, або 48 БПЛА, та відповідне обладнання загальною вартістю 64 млн доларів.

Наступний за зменшенням розміру – БПЛА Altius-600 UAS, який важить до 12,5 кг, з них три припадають на корисне навантаження. Переваги даного дрона в його меншому розмірі та помітності, а також універсальності – з апаратурою стеження він може займатися розвідкою або придушувати ворожий зв’язок, а якщо його замінити зарядом вибухівки, то стає дроном-камікадзе.

Altius-600 UAS

Заявлений час перебування БПЛА у повітрі – до 4 годин та дальність у 440 км.

Найменший із пропонованих БПЛА — CyberLux K8 UA, інформації про нього вкрай мало, але відомо, що він вузькоспеціалізований і призначений тільки для розвідки. Його вага не перевищує 6 кг, і більша частина припадає на обладнання для фото- та відеозйомки, що дозволяє отримувати дані високої якості.

CyberLux K8 UA

Нагадаємо, що водночас Україна має на озброєнні БПЛА, здатні завдавати ударів по глибоких тилах окупантів та на сотні кілометрів углиб Росії.