У бійців ЗСУ помітили зброю з Данії: чим б’ють ворога

Датська зброя допоможе зупинити російські танки

У ході бойових дій у військовослужбовців лав ЗСУ "засвітилися" данські протитанкові міни Pansermine M/56. По суті вони є копією французьких Mi AC ID 51/52.

Відповідна інформація з’явилася у Twitter-профілі Ukraine Weapons Tracker, де пояснили, що інформація про постачання цих мін озвучувалась датською стороною ще навесні 2022 року.

Відомо, що Pansermine M/56 є т.зв. "безкорпусною міною", яку дуже важко виявити, і вибухає вона лише під важкою технікою — натискний підривник пристрою просто не зреагує на вагу піхотинця. Так, для спрацьовування міни знадобиться зусилля понад 200 кг.

Pansermine M/56

Так, французька міна Mi AC ID 51 складається із заряду вибухівки вагою 7,2 кг, який укладений у легкий корпус із пластмаси, також у корпусі є скловолокно, яке зміцнює вибухівку.

Оскільки подібна міна не має металевих деталей, її неможливо виявити за допомогою звичайних міношукачів, які реагують на метал. Допомогти може хіба що промацування ґрунту перед рухом танків, що значно уповільнює просування ворога, або використання сучасніших радіохвильових міношукачів, кількість яких у окупантів обмежена і представлена ще радянськими зразками, переважно РВМ-2.

Нагадаємо, що ворожу бронетехніку вже успішно вражають новітні українські "вакуумні" гранати РГТ-27С2.