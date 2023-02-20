Потрібна успішна загальновійськова війна: екс-глава ЦРУ розповів, як українські військові можуть здобути перемогу

Військовий США вважає, що українські військовослужбовці ефективно навчаються працювати із західною зброєю

Генерал Девід Петреус, який у 2011-2012 роках очолював ЦРУ, згоден з думкою генерала у відставці Бена Ходжеса про те, що Збройні Сили України зможуть відкинути російські війська ще далі цього літа.

Про це він сказав кореспондентові CNN на Мюнхенській конференції з безпеки у Німеччині.

При цьому Петреус повністю поділяє думку Ходжеса про те, що таке може статися лише у разі постачання українцям зброї та наявності у командування ЗСУ правильної стратегії.

"Для успіху буде потрібна успішна загальновійськова війна. Ви можете змусити ворога впасти — і це можливо цього літа, принаймні локально — і, сподіваюся, достатньо, щоб перерізати той сухопутний міст, який Росія встановила", — сказав Петреус.

При виконанні цієї умови Україна зможе розпочати ізоляцію Криму та розділити російські сили. А якщо вдасться зруйнувати міст через Керченську протоку, ЗСУ зможуть справді ізолювати сили РФ. Поєднання цього сценарію з використанням HIMARS призведе до "цілком іншої динаміки", додав він.

Петреус зазначив, що українці навчаються поводженню із західною зброєю з разючою швидкістю.

"Навіть коли вони повертаються до казарм після дуже довгого тренувального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися в бій, повернутися до захисту своїх сімей ", — сказав він.

Нагадаємо, що нещодавно глава Міноборони Олексій Рєзніков заявив, що Україні знадобиться ще кілька місяців для підготовки до початку великого контрнаступу. Причиною затримки, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, є надто повільне постачання західної зброї Україні.

Раніше повідомлялося про те, що генерал армії, екс-глава Зовнішньої розвідки Микола Маломуж висловив думку, що ЗСУ до літа-осені звільнять більшість українських територій, включаючи Донбас та південь – можливо, до Криму.