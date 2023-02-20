Нужна успешная общевойсковая война: экс-глава ЦРУ рассказал, как украинские военные могут добиться победы

Военный США считает, что украинские военнослужащие эффективно обучаются работе с западным оружием

Генерал Дэвид Петреус, который в 2011-2012 годах возглавлял ЦРУ, согласен с мнением генерала в отставке Бена Ходжеса о том, что Вооруженные Силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом.

Об этом он сказал корреспонденту CNN на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

При этом Петреус полностью разделяет мнение Ходжеса о том, что такое может произойти только в случае поставок украинцам оружия и наличия у командования ВСУ правильной стратегии.

"Для успеха потребуется успешная общевойсковая война. Вы можете заставить врага рухнуть — и это возможно этим летом, по крайней мере, локально — и, надеюсь, достаточно, чтобы перерезать тот сухопутный мост, который Россия установила", — сказал Петреус.

При выполнении данного условия Украина сможет начать изоляцию Крыма и разделить российские силы. А если удастся разрушить мост через Керченский пролив, ВСУ смогут действительно изолировать силы РФ. Сочетание этого сценария с использованием HIMARS приведет к "совершенно другой динамике", добавил он.

Петреус отметил, что украинцы обучаются обращению с западным оружием с поразительной скоростью.

"Даже когда они возвращаются в казармы после очень долгого тренировочного дня, они читают пособия. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей", — сказал он.

Напомним, что недавно глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украине понадобится еще несколько месяцев для подготовки к началу крупного контрнаступления. Причиной задержки, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, являются слишком медленные поставки западного оружия Украине.

Ранее сообщалось о том, что генерал армии, экс-глава Внешней разведки Николай Маломуж высказал мнение, что ВСУ к лету-осени освободят большинство украинских территорий, включая Донбасс и юг – возможно, до Крыма.