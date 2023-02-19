Украина сможет освободить Крым до конца лета: генерал Ходжес назвал условие

Наша страна не будет в безопасности, пока рф удерживает полуостров, считает генерал

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес подтвердил свое прежнее мнение о том, что Крым может стать важнейшим полем битвы, которое может окончательно решить военное противостояние Украины с россией.

Но для этого, по мнению военного, ВСУ нужны ракеты дальнего радиуса действия, пишет "Укринформ".

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году. Вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым до конца лета", — отметил Ходжес.

Американский военный уверен, что ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров, и при этом достаточно точно — тогда российский Черноморский флот просто вынужден будет покинуть полуостров.

Ходжес назвал Крым "решающим местом", в то время как Донбасс — просто "важным". Он подчеркнул, что Украина не будет в безопасности и не сможет использовать порт Мариуполя, пока Россия удерживает полуостров. И даже в Одессе стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти из порта, но не могут.

"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", — заявил Ходжес.

По его убеждению, правила игры на войне изменит не какое-либо специфическое оружие, танки или самолеты, а принятие партнерами решения, что Украина должна победить. Относительно танков, он отметил, что Украина располагает собственными, захваченными у российской армии, и западными. Весь этот танковый арсенал ВСУ использует очень хорошо, что поможет деоккупировать Крым.

Напомним, ранее Бен Ходжес заявил, что начавшееся наступление россиян не приведет к какому-либо значительному результату, поскольку у оккупантов остается много "открытых вопросов".