Коли ми зможемо відвоювати Луганськ, Донецьк та дійти до Криму: генерал назвав умови та терміни

Екскерівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв’ю "Телеграфу" спрогнозував крах путінського режиму після провалів на українських фронтах

Окупаційна армія росії за підтримки ПВК "Вагнер" з 2022 року люто штурмує два великі міста на півночі Донецької області — Бахмут і Соледар. Запеклі бої тривають у новому році. А їхній розмах такий, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу, що відбувся в середу, 11 січня, заявив про необхідність збільшити військову допомогу союзників для українських воїнів, які демонструють чудеса хоробрості у боях із загарбниками.

Тим часом дедалі більше даних про те, що росіяни готують нові масовані наступи, а також нові хвилі мобілізації.

Як ситуація на фронтах може розвиватися найближчим часом і чому невдовзі можливий серйозний перелом на користь ЗСУ, "Телеграфу" розповів генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

путіну не допоможуть резерви та мобілізація

У рф, за словами генерала Маломужа, дійсно, накопичують ресурси для нових наступальних операцій.

"Говорять про ще 300 тисяч, а то й півмільйона людей, яких можна без гучної мобілізації, але – призвати на війну. Протягом пів року. Формувати нові частини. За участю першого призову в рамках так званої часткової мобілізації – і далі по наростанню. Проводити їхнє навчання та злагодження в росії та Білорусі, а потім кидати на поле бою. Створюються явні передумови для затяжної війни", — пояснює експерт.

Україна, своєю чергою, зазначає генерал, активно готується проводити наступальні операції взимку-навесні 2023-го, не затягуючи процес на роки. Розраховуючи до літа-осені звільнити більшість своїх територій, включаючи Донбас та південь – можливо, до Криму.

"Щоб почати наступальні операції, як ми, так і росіяни, чекали на морози. Як бачимо, першими почали окупанти. Для путіна момент істини — захопити якнайшвидше Бахмут і Соледар. Основним був Бахмут, але пригожинські "вагнерівці" обламали об нього зуби. І зараз Пригожин, розуміючи, що довіра до нього з боку Кремля стрімко втрачається, намагається "реабілітуватися" у Соледарі.

І тут для Кремля важлива навіть більше не військова, а політична складова. Щоб показати, що російська "операція" в Україні йде "за планом". Що якісь великі населені пункти, хоча б на Донбасі, переходять під контроль рф, яка вже закріпила їх у своїй конституції як "трофей" у цій війні", — зазначає ексголова Зовнішньої розвідки.

Тому, наголошує він, усі сили кидають туди. Стратегічно тут немає логіки, запевняє генерал. Тактична певною мірою є, оскільки противник, захопивши Соледар і Бахмут, отримає певні комунікаційні можливості, вихід на Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку.

"Але навіть якщо ми відступимо звідти — це не критично для спільних військових цілей. А саме — деокупації всіх своїх територій. І ми точно наближаємося до цих цілей, "перемелюючи" на півночі Донеччини величезну кількість і "вагнерівців", і представників регулярної армії рф. Поповнити ці втрати буде надзвичайно складно", – вважає Микола Маломуж.

Українські сили оборони, продовжує генерал, ведуть у районах Бахмута та Соледара, Авдіївки та Мар’їнки, важкі бої, зазнають серйозних втрат, але й виснажують противника.

"У атакуючого — втрати традиційно в рази більше. При цьому ми ще й знищуємо резерви противника, використовуючи для цього новітнє озброєння та техніку. "Виносяться" склади боєприпасів, штаби, вогневі засоби, жива сила росіян, як було при ударі по ПТУ з мобілізованими в Макіївці. Ми навіть знижуємо потенціал їхньої стратегічної авіації, завдаючи ударів у глибокому тилу.

Росіяни стрімко слабшають. Вони вже відчувається дефіцит боєприпасів, артсистем, ракет. Про це, судячи з радіоперехоплень, говорять і "вагнерівці", і представники російської армії. Все частіше між ними немає координації дій, виникають внутрішні сутички. Що нам, звісно, на руку", – констатує експерт.

Почалися вирішальні місяці

Проте, зазначає генерал, поки що Кремль продовжує кидати в топку війни нові та нові сили. Намагаючись відсунути ЗСУ на ділянці Сватове — Кремінна у Луганській області, посилюючи атаки на Соледар та Бахмут – на Донеччині. Але саме там, зокрема витримавши ще якийсь час тиск противника, ми можемо створити умови для завдання потужних флангових та інших нищівних ударів, упевнений Микола Маломуж. Після цього перейти до чергової наступальної операції (операцій).

"Думаю, у планах нашого Генштабу таке є. Головком Залужний навіть озвучував, без конкретики (і це правильно), що ведеться відповідна підготовка для раптових концентрованих масованих ударів, вогневих валів. Комплексних атак — з фронту, з тилу, з флангів", — наголошує експерт.

Він не виключає, що це може бути широкий фронт. Або окремі операції, які в результаті призведуть до обвалення окупаційної армії.

"З Луганського напрямку, приміром, можуть бути завдані удари по Соледарсько-Бахмутському. І так далі. Можуть бути різні модифікації, які в результаті, при правильному плануванні операцій, призведуть до серйозних успіхів ЗСУ. Але для цього треба згенерувати у відповідних місцях сили та засоби, забезпечити надійний тил, а потім – вдарити. Важливо отримати потужний старт для наступу. Нищівними ударами викликати паніку в рядах противника. Щоб він тікав, як було на Харківщині, як було з Херсоном. Тоді ми можемо сподіватися не тільки відвоювати, наприклад, Сєвєродонецьк, а й – Луганськ, Донецьк, весь Донбас", – упевнений генерал.

Не забуватимемо і про південний напрямок. Саме там, судячи з оперативних даних, росіяни чекають на наш наступ у найближчі місяць-півтора, зазначає ексголова Зовнішньої розвідки. Вони посилено окопуються, будують ешелоновану оборону.

"Для росії критично важливо (у плані комунікацій, логістики, інформаційно) утримати не тільки сухопутний коридор у Крим, а й вихід до Азовського моря, ЗАЕС. Якщо ми знищимо ворожі плацдарми в Запорізькій та Херсонській областях, то створимо передумови для наших нових масових наступів. А паніка, що як лісова пожежа охоплює супротивника, дасть можливість без бою звільнити багато наших міст, як було під час Харківської операції. Не можна виключати, що окупанти масово втечуть за перешийок, до Криму. Звідки ми теж їх згодом виб'ємо", – наголошує Микола Маломуж.

На його думку, наступальні дії – це передумови найближчих двох-трьох місяців для наших військ. Вирішальних місяців, акцентує генерал.

"Якщо ми все зробимо правильно, це буде той самий стратегічний удар, який дозволить нам не лише звільнити свої території, а й не допустити великих концентрацій військ противника для його наступальних операцій. Резерви, які Кремль готує в Росії та Білорусі, вже не допоможуть агресору "Як викинемо росіян за кордон, зможемо створити там потужну модель захисту, глибокоешелоновану, як зробили з боку Білорусі. Вибудуємо таку оборону, яка буде не по зубах будь-яким угрупованням противника. Зміцнимося далекобійними засобами ураження, які вже надходять і будуть надходити до України. В цьому ракурсі вже відбулося серйозне зрушення. Як і в постачаннях нам озброєння та техніки не тільки для оборони, а й для наступальних операцій. Мова вже про сотні зразків бронетехніки, про десятки тисяч боєприпасів, про ракетні системи та системи ППО" .

Генерал упевнений – якщо у росіян розпочнуться чергові великі провали на українських фронтах, Кремлю буде не до мобілізацій.

"Там кожен стане думати про себе, відчуваючи наближення краху режиму на фоні потужних внутрішніх заворушень — як у путінському оточенні, так і в росії в цілому", — прогнозує Микола Маломуж.