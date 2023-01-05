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У Заходу нема табу на поставки якихось видів озброєння в Україну - Андрій Сенченко

Автор
Андрій Сенченко Андрій Сенченко
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Автор
besthqwallpapers.com

Європа та Америка повільно, але вірно демонструють, що Київ отримає те, про що не міг мріяти ще рік тому

Рішення США надати Україні ЗРК Patriot, а Франції – передати нам бронемашини Bastion та легкі танки AMX-10RC, говорять багато про що. А саме – про те, що Захід повільно, але неухильно чітко демонструє, що у нього нема табу на поставки Києву тих чи інших видів озброєння.

Та все ж, на превеликий жаль, дуже повільно відбуваються зрушення наших західних партнерів у цьому напрямі.

Якби ті системи ППО, які є у нас зараз, з’явилися в Україні на початку минулого року, ми мали б набагато менше жертв і руйнувань інфраструктури.

Якби мали ті ж самі реактивні системи залпового вогню HIMARS рік тому, то були б набагато ближчими до звільнення всієї своєї території.

Потрібно розуміти, що поставка озброєнь – складний процес. Це гроші, логістика, внутрішні та зовнішні чинники. І все ж таки певні зрушення в головах західних політиків відбуваються. І під тиском української влади, яка досить послідовно й аргументовано працює у цьому напрямі. І під тиском громадськості у США та Європі.

Тиск громадськості є значною мірою результатом системних дій нашого вищого військово-політичного керівництва. Зокрема, президента Зеленського з його виступами в парламентах країн Заходу, на різних форумах тощо.

Це все позитивно впливає на громадську думку в тих же Франції та Німеччині. Що виливається в тиск на політиків – і рішення про надання Україні тих чи інших видів озброєнь.

Важливим зрушенням є те, що Франція анонсувала передачу нам бойових бронемашин, а також колісних танків. По суті, це гібрид – надважка бойова машина піхоти із озброєнням танка.

Те, що США розглядають передачу Україні БМП M2 Bradley із 25-мм автоматичною гарматою – теж важливий крок. Це ефективний засіб не лише пересування, а й боротьби на полі бою.

Але нам потрібно "дотискати" тему передачі Україні важких танків. Думаю, зрештою канцлер Німеччини Шольц змушений буде піти на цей крок – і до нас підуть Leopard 2. З цього приводу є серйозний тиск на Шольца в Бундестазі, а також вуличний – постійні акції на підтримку України.

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Теги:
#Зброя #Танки #Андрій Сенченко #Поставки зброї #Олаф Шольц #Leopard 2 #танк Leopard