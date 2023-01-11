Бої за Соледар та Бахмут: генсек НАТО зробив чітку заяву

Військова підтримка України від союзників створює реальну різницю на полі бою

Запеклі бої, які відбуваються навколо Бахмута та Соледара, підкреслюють важливість посилення військової допомоги України з боку її союзників у ході повномасштабної війни з країною-агресором.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу, який відбувся в середу, 11 січня.

За його словами, українські військові продовжують демонструвати свою хоробрість і сміливість у боях із російськими окупантами, а військова допомога від союзників їм у цьому допомагає.

"В останні дні ми бачили запеклі бої навколо Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України", — наголосив Столтенберг.

Він також зазначив, що підтримка України у цей тяжкий час має відбуватися швидше та більших обсягах. Столтенберг привітав останні оголошення США та Німеччини про передачу військової техніки нашій країні.

"Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше і значно швидше", — додав генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Британії натякнули на можливу передачу Україні танків. Йдеться про танки Challenger 2. Дискусії на цю тему продовжуються вже протягом кількох тижнів.