пригожин "пояснив" невдачі під Бахмутом, а Міноборони України не згідно з розвідкою Британії

У районі Бахмута тривають тяжкі бої

Голова ПВК "Вагнера" євгеній пригожин поскаржився, що російським загарбникам важко воювати в районі Бахмута — найгарячішої точки України, бо місто перетворилося на фортецю, де українські захисники створили безліч ліній оборони. Тим часом у Міноборони України зазначають, що у росії достатньо запасу, щоб продовжувати війну, а тому не погоджуються з новими даними британської розвідки.

Виправдовуючи невдачі найманців у Бахмуті пригожин заявив, що ті "борються за кожен будинок тижнями". Про це засновник ПВК "Вагнера" сказав агентству "РИА-Новости".

"І головне питання у всіх — коли візьмете Артемівськ (Бахмут)? Це — фортеця в кожній хаті. Тому за кожну хату хлопці (оккупанти, — Ред.) бодаються. Іноді не один день, а тижнями. Одну хату взяли, потім другу, третю…", — заявив пригожин.

Загарбники, своєю чергою, поскаржилися, що їм не вистачає техніки та боєприпасів, щоб просуватися в районі Бахмута.

Карта бойових дій у Донецькій області

Варто зазначити, що згідно з даними розвідки Міністерства оборони Великобританії від 3 січня, російські окупанти навряд чи досягнуть значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні.

Водночас заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону повідомила, що однозначний прогноз можливостей наступальних операцій росіян в районі Бахмута зробити складно, оскільки у них достатньо живої сили для продовження атаки.

"Бо росіяни сьогодні підключають окрім регулярних військ та приватні армії. Є інформація, що там не тільки ПВК "Вагнер" знаходиться, а й інші підрозділи, такі як "Патріот". І є ще третій підрозділ нерегулярних військ", — зазначила Маляр.

За її словами, у росії є достатньо запасу, щоб продовжувати війну, а тому "розслаблятися не можна".

"Не треба недооцінювати ресурс росії як держави в цілому. Можливо, вони не в змозі вести бої з такою інтенсивністю як починали, але у них ще достатньо запасу, щоб у принципі вести цю війну. Нам ніяк не можна розслаблятися, бачимо, які важкі бої продовжуються на Донецькому напрямі", — додала Маляр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ближче до кінця 2022 року російські окупанти могли сповільнитися під Бахмутом.