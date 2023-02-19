Україна зможе звільнити Крим до кінця літа: генерал Ходжес назвав умову

Наша країна не буде в безпеці, поки росія утримує півострів, вважає генерал

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес підтвердив свою колишню думку про те, що Крим може стати найважливішим полем битви, на якому остаточно вирішиться військове протистояння України з росією.

Але для цього, на думку військового, ЗСУ потрібні ракети далекого радіусу дії, пише "Укрінформ".

"Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року. Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа", — зазначив Ходжес.

Американський військовий упевнений, що ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і при цьому досить точно — тоді російський Чорноморський флот буде змушений покинути півострів.

Ходжес назвав Крим "вирішальним місцем", тоді як Донбас — просто "важливим". Він наголосив, що Україна не буде в безпеці і не зможе використовувати порт Маріуполя, доки Росія утримує півострів. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть.

"Ми повинні допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне", — заявив Ходжес.

На його переконання, правила гри на війні змінить не якусь специфічна зброя, танки чи літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти. Щодо танків, він зазначив, що Україна має як власні, захоплені у російської армії, так і західні. Весь цей танковий арсенал ЗСУ використовує дуже добре, що допоможе деокупувати Крим.

Нагадаємо, раніше Бен Ходжес заявив, що наступ росіян не приведе до якогось значного результату, оскільки в окупантів залишається багато "відкритих питань".