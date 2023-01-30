Місце вирішальної битви: генерал США пояснив, що Україні найбільш важливо звільнити

Поки агресор утримує цю територію, мирного неба над Україною не буде

Саме Крим може стати найважливішим полем битви, яке може остаточно вирішити воєнне протистояння України з росією.

Про це у інтерв'ю виданню Insider розповів екскомандувач армією Сполучених Штатів Америки у Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. За його словами, Україна ніколи не буде у безпеці й не матиме змоги повноцінно відновити економічну складову держави, поки країна-агресор утримуватиме під своїм контролем кримський півострів.

"Вирішальною територією для цієї війни є Крим. Український уряд знає, що він не може погодитися з тим, щоб росія зберегла контроль над Кримом", – пояснив він.

Ходжес переконаний, що деокупації півострова можна буде досягти за рахунок його ізоляції завдяки повітряним, а також наземним ударам Збройних сил, адже вони допоможуть роз'єднати і порушити основні шляхи сполучення росії з Кримом, а саме Керченського мосту і так званого сухопутного мосту.

Генерал-лейтенант також додав, що у найближчі кілька місяців Україна має всі можливості встановити необхідні умови для подальшого звільнення Кримського півострова.

Також Ходжес додав: щоб вигнати окупаційну армію з Криму, українським захисникам потрібно отримати від країн-партнерів танків і високоточну ударну зброю великої дальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах розгорнуто пояснив, що буде з Кримом після його деокупації, та окреслив головні завдання України після вибиття окупантів з території півострова.

Додамо, що президент Володимир Зеленський вже звернувся до союзників із закликом зібрати ще одне засідання у форматі "Рамштайну". На наступній зустрічі він хоче обговорити передачу Україні далекобійних ракет та літаків-винищувачів F-16. Буде незайвим при визволенні Криму.