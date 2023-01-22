Потрібно зруйнувати "сухопутний міст" у Крим: генерал Ходжес назвав першочергове завдання для ЗСУ

Удар повинен бути нанесений у Мелітополі чи Маріуполі, якщо десь між цими містами

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес, який впевнений у швидкій перемозі ЗСУ над ворогом, вважає, що для звільнення тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь та Мелітополь до Криму.

Про це американський військовослужбовець сказав в інтерв’ю NV.

На думку генерала, дорога через Маріуполь та Мелітополь до Криму є своєрідним сухопутним мостом, який з’єднує окупований півострів із материком.

"Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізниці, штабам уздовж цього сухопутного мосту або в Мелітополі, або в Маріуполі, або десь посередині між ними", — додав Ходжес.

За його словами, ймовірно, спецпідрозділи, партизани чи хтось ще зможе порушити ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим. Він вважає, що саме це має бути пріоритетом для українських військ.

Нагадаємо, що раніше у Мелітополі російські окупанти демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Оскільки вони бояться народного опору, всі зробили вночі. Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що росіяни хочуть силоміць нав’язати українцям "російський світ".

Крім того, під Мелітополем на тимчасово окупованій частині Запорізької області увечері у четвер, 19 січня, пролунали потужні вибухи. "Приліт", ймовірно, був біля будівлі сауни, якою користувалися офіцери російської армії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російський теракт у Дніпрі, на думку блогера Дениса Казанського, дозволяє усвідомити масштаби звірств російської армії в Маріуполі, де щодня було по кілька таких обвалений багатоповерхівок з людьми. І, за даними окупантів, повністю знищено 620 багатоквартирних будинків. Іншими словами, Маріуполь, вважає Казанський – це "Дніпро помножене на 600".