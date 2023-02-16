KJF-2023: Ексгенерал Годжес впевнений, що США збережуть двопартійну підтримку України

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес, виступаючи під час Kyiv Jewish Forum – 2023, висловив упевненість у тому, що і Республіканська, і Демократичні партії Сполучених Штатів Америки й надалі підтримуватимуть Україну.

"Я впевнений, що сильна двопартійна підтримка триватиме. Хороша новина полягає в тому, що всі кошти, які будуть витрачені США цього року для підтримки України, вже погоджені та виділені. Тож нам не потрібно турбуватися про це", — сказав Годжес.

Він вважає, що завдання президента Джо Байдена – продовжувати пояснювати американському народу, чому важливо допомагати Україні і чому для США вигідна перемога України.

Годжес переконаний, що серед американських політиків немає таких, хто отримав би політичну вигоду, агітуючи проти підтримки України.

"Але обов’язком Конгресу є здійснення нагляду від імені американських платників податків", — наголосив екскомандувач військами США в Європі.

Водночас він вважає, що в Конгресі США не буде ентузіазму витрачати багато грошей на відбудову України, бо там думають, що це Європа має "зробити крок вперед і взяти на себе більше".

Цьогорічний Київський єврейський форум (Kyiv Jewish Forum) приурочений до річниці початку повномасштабного російського вторгнення на територію України і проходить під гаслом "Stand with Ukraine". Головним майданчиком KJF-2023 став Вашингтон.

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum відбувся у 2019 році, його ініціатором є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. Форум став щорічним, його традиційними учасниками є президенти України та Ізраїлю, члени парламентів та урядів, в тому числі Сенату і Палати представників США.

KJF організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.