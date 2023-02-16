KJF-2023: Экс-генерал Ходжес уверен, что США сохранят двухпартийную поддержку Украины

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, выступая во время Kyiv Jewish Forum – 2023, выразил уверенность в том, что и Республиканская, и Демократические партии Соединенных Штатов Америки и дальше будут поддерживать Украину.

"Я уверен, что сильная двухпартийная поддержка будет продолжаться. Хорошая новость состоит в том, что все средства, которые будут потрачены США в этом году для поддержки Украины, уже согласованы и выделены. Так что нам не нужно беспокоиться об этом", — сказал Ходжес.

Он считает, что задача президента Джо Байдена – продолжать объяснять американскому народу, почему важно помогать Украине и почему для США выгодна победа Украины.

Ходжес убежден, что среди американских политиков нет таких, кто бы получил политическую выгоду, агитируя против поддержки Украины.

"Но обязанностью Конгресса является осуществление надзора от имени американских налогоплательщиков", — подчеркнул экс-командующий войсками США в Европе.

В то же время, он считает, что в Конгрессе США не будет энтузиазма тратить много денег на восстановление Украины, поскольку там думают, что это Европа должна "сделать шаг вперед и взять на себя больше".

Нынешний Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и проходит под лозунгом "Stand with Ukraine". Главной площадкой KJF-2023 стал Вашингтон.

Напомним, первый Kyiv Jewish Forum состоялся в 2019 году, его инициатором является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Форум стал ежегодным, его традиционными участниками являются президенты Украины и Израиля, члены парламентов и правительств, включая Сенат и Палату представителей США.

KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.