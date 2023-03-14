"Платим слишком большую цену": сербский министр призвал ввести санкции против россии

Министр говорит, что санкции против россии в интересах Сербии

Министр экономики Сербии Раде Башта заявил, что его страна "платит слишком большую цену" за то, что не вводит санкции против россии и призвал наконец это сделать.

Как сообщил чиновник в своем Instagram, экономика Сербии из-за этого становится несостоятельной, а на президента Александра Вучича усиливается давление.

"Вот почему я за введение санкций против россии, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю", — написал Башта.

Кроме того, он призвал правительство Сербии и всех его министров сделать свое заявление по этому поводу.

Стоит отметить, что Сербия традиционно считалась одним из главных союзников россии в Европе, хотя и сильно зависит от стран ЕС.

После начала вторжения россии в Украину страна отказалась поддерживать западные санкции. Впрочем, в январе 2023 года глава МИД Сербии Ивица Дачич допустил, что Белград может изменить свое мнение при определенных условиях.

В феврале группа лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" вышли на улицы Белграда с требованием прекращения переговоров с Косово, после чего Вучич раскритиковал россию и пообещал, что сербов, которые присоединяться к наемникам отправятся в тюрьму.

Примечательно также то, что немногим позже на вооружении ВСУ засветились сербские снаряды к "Градам".