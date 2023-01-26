Готовы всадить нож в спину: от россии откололся еще один верный союзник

В 2014-ом году Сербия решила, что вводить санкции против рф не в её интересах

В Сербии, где ранее выступили против аннексии россией территорий Украины, впервые предположили возможность Белграда присоединиться к санкционному давлению на россию.

В интервью Euractiv Serbia министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что такой вариант возможен, если Сербия сама сочтет это нужным и добавил, что в этом вопросе Белград будет прежде всего руководствоваться интересами своего государства.

"Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины и так голосовали в международных инстанциях. Другой вопрос, будем ли мы вводить санкции против россии. Это не вопрос времени или сроков, это вопрос, который касается наших политических и экономических интересов", – сказал Дачич.

При этом чиновник не исключает того, что в случае изменения экономической ситуации Белград может ввести санкции против россии.

"Мы в каждый момент оцениваем, что будет наилучшим для нашей экономики, для нашего положения в мире, для граждан Сербии", — объяснил Дачич.

Также глава МИД решил прокомментировать решение страны не вводить санкции против россии, когда та оккупировала украинский Крым. Тогда, по словам Дачича, Сербия решила, что это не в ее интересах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сербии также осудили вербовку сербов для ЧВК "Вагнера".