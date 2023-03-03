Эффективность поражает: что известно о сербских ракетах для "Градов", которые получила Украина

Эти боеприпасы для реактивных систем залпового огня могут стать лучшими из уже имеющихся в ВСУ

Сербия продолжает отходить от российского курса все дальше. После исторического решения насчет "вагнеровцев" представители правительства этого государства порадовали еще и фактом предоставления Украине важного вооружения — реактивных ракет ER Grad 2000. Это 122-миллиметровые боеприпасы нового образца, которые могут бить на расстояние до 40 километров.

Об очередных поставках оружия сообщила аналитическая группа Ukraine Weapons Tracker. Не исключено, что подобные снаряды могут использоваться украинскими военными уже несколько месяцев, однако данные об этом не разглашались по безопасности. Интересно, что, по данным специалистов, боеприпасы могли передаваться не напрямую, а через канадских партнеров.

Ракеты ER Grad 2000, что понятно из названия, используются реактивными системами залпового огня "Град". Также они подходят для украинской "Вербы" или словацкой RM-70. В длину такие снаряды доходят до 2,8 метра, а их общий вес доходит до 69 килограммов. При этом масса боевой части остается почти идентичной обычным боеприпасам к "Градам" — чуть больше 19 килограммов.

Одна из ракет ER Grad 2000

Так выглядят "схроны" боеприпасов на фронте

Главное отличие новых ракет – их дальность, ведь теперь она выросла до 40 км. Для того чтобы это стало возможным, сербские конструкторы использовали более мощное топливо. Также у этих снарядов есть характерный двигатель со специфической формой сопла, что серьезно отличает ER Grad 2000 среди большинства подобных снарядов (в основном советского образца). Добавим, что аэродинамические рули этих снарядов тоже необычны – имеют прямоугольную форму.

Облик ракет имеет свои особенности

Основные характеристики ER Grad 2000

Следует отметить, что ракеты 122-мм являются одной из наиболее мощных движущих сил украинских артиллеристов на фронте рядом со 155-миллиметровыми гаубицами.

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