Для разведки и ударов: ВСУ впервые получат от США три новейших дрона

На вооружение ВСУ поступят три новейших американских беспилотника

В очередном пакете военной помощи Украине от США в перечень оружия и снаряжения вошли сразу четыре вида беспилотных летательных аппаратов, три из которых ВСУ получат впервые. Это — Jump 20 UAS, Altius-600 UAS и CyberLux K8 UAS.

Об этом сообщал сайт Министерства обороны США в феврале.

Самым массивным из предлагаемых дронов является Jump 20 UAS, который при весе почти в 100 килограммов способен нести 13,5 кг полезной нагрузки. Его плюсом является возможность вертикального взлета и посадки, то есть запускать дрон можно фактически с любого места без специального оборудования.

Благодаря двигателю и запасам топлива, Jump 20 UAS может держаться в воздухе минимум 14 часов и вести разведку в интересах ВСУ на дальности до 185 км.

Эти БПЛА являются новинками даже в армии США, поскольку только в августе 2022 года было принято решение поставить их на вооружение вместо применявшихся ранее RQ-7B Shadow. При этом известно, что в планах армии США было заказать восемь таких комплексов, или 48 БПЛА, и соответствующее оборудование общей стоимостью в 64 млн долларов.

Следующий по убывания размера – БПЛА Altius-600 UAS, который весит до 12,5 кг, из три приходятся на полезную нагрузку. Преимущества данного дрона в его меньшем размере и заметности, а также универсальности – с аппаратурой слежения он может заниматься разведкой или подавлять вражескую связь, а если ее заменить зарядом взрывчатки, то становится дроном-камикадзе.

Altius-600 UAS

Заявленное время пребывания БПЛА в воздухе – до 4 часов и дальность в 440 км.

Самый малый из предлагаемых БПЛА — CyberLux K8 UA, информации о нем крайне мало, но известно, что он узкоспециализированный и предназначен только для разведки. Его вес не превышает 6 кг, и бо́льшая его часть приходится на оборудование для фото- и видеосъемки, позволяющего получать данные высокого качества.

CyberLux K8 UA

Напомним, что вместе с тем Украина имеет на вооружении БПЛА, способные наносить удары по глубоким тылам оккупантов и на сотни километров вглубь россии.