Достанет почти до Урала? Что известно о БПЛА UJ-22 Airborne, атаковавшем москву

Дрон может пролететь до 1500 км, правда, только в одном направлении

Во вторник, 28 февраля, в Коломенском районе Подмосковья были обнаружены остатки беспилотника, в котором в россии опознали якобы ударный БПЛА UJ-22 Airborne. Хотя последнее официально так и не было подтверждено, это показывает, что безопасных мест в россии становится все меньше, а ударные возможности ВСУ растут.

Информации о БПЛА UJ-22 Airborne не так уж много, но точно известно, что это разработка украинской компании "Укрджет" и впервые была представлена на выставке вооружений в 2021 году.

Дрон довольно компактный, имеет общий вес до 85 кг, но при этом очень универсальный – его можно использовать для:

разведки, так как он может нести фотоаппарат и оптико-электронную станцию;

перевозок благодаря весу полезной нагрузки в 20 кг, что удобно для отправки, скажем, медикаментов на передовую или некоторых боеприпасов;

ударных задач – те же 20 кг можно использовать для подвески боеприпасов, это 4 стандартные 82-мм минометные мины или несколько гранат для РПГ-7.

В полете БПЛА можно управлять в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

Связь между наземным пунктом управления и летательным аппаратом по цифровому шифрованному двустороннему СВЧ-каналу передачи данных и цифровому двустороннему шифрованному УВЧ-каналу передачи данных.

БПЛА может летать на высоте до 6000 метров со скоростью 140-200 км/ч и держаться в воздухе до 14 часов. Сложнее с определением дальности, на которую может действовать UJ-22 Airborne.

Так, по данным некоторых СМИ, дрон может пролететь до 1600 км. Таким образом БПЛА может нанести бомбовый удар и вернуться на дальность до 800 км в сторону врага. Например, расстояние от Киева до москвы немногим меньше этого показателя, при запуске же его, допустим, из Харькова под удар может попасть военный аэродром рф в Ахтубинске Астраханской области.

Если же возвращение БПЛА не запланировано, то он может пролететь 1600 км в одну сторону и атаковать как дрон-камикадзе с 20 кг взрывчатки, скажем, Пермь, где также есть военный аэродром.

В то же время представитель компании-производителя в 2021 году утверждал, что боевой радиус дрона ограничивается 150 километрами.

Тем временем ВСУ продолжают пополняться украинскими беспилотниками, например, разведывательными дронами "Лелека".