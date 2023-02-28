Рядом с объектом "Газпрома" под москвой упал беспилотник: что известно

В Сети уже появились первые фото с места происшествия

В россии продолжается череда странных событий. После ночных взрывов на нефтебазе "Роснефть", днем 28 февраля в Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат.

Инцидент случился в Коломенском районе. Об этом сообщают в Telegram-канале Shot. Ссылаясь на собственные источники паблик передает, что предположительно дрон мог резко потерять высоту и зацепиться за деревья, повредив крыло.

Отмечается, что объект был замечен в нескольких метрах от территории газовой компрессорной станции — объекта, принадлежащего "Газпрому". В сети уже появилось первое фото в места происшествия.

Как передает Shot, по предварительной информации под Коломной якобы упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne — это беспилотный летательный аппарат, разработанный в Украине. Однако о принадлежности упавшего дрона на данный момент пока нет точной информации.

В российском агентстве РИА-Новости, ссылаясь на слова губернатора Подмосковья, пишет, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна. Жертв и разрушений на земле нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 28 февраля в россии закрыли небо над Санкт-Петербургом. В СМИ появилась информация о неизвестном летательном аппарате в воздушном пространстве. В связи с этим аэропорт Пулково временно приостановил рейсы. Уже вскоре инцидент прокомментировали в Министерстве обороны россии.