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Поруч із об’єктом "Газпрому" під москвою впав безпілотник: що відомо

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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У Підмосков’ї впав безпілотник Новина оновлена 28 лютого 2023, 13:15
У Підмосков’ї впав безпілотник. Фото Telegram / SHOT

У росії триває низка дивних подій. Після нічних вибухів на нафтобазі, вдень 28 лютого в Коломенському районі Підмосков’я впав безпілотник.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Shot.

Зазначається, що об’єкт було помічено за кілька метрів від території газової компресорної станції — об’єкта, що належить "Газпрому". Про приналежність безпілотного літального апарату поки що немає жодної інформації.

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Теги:
#Газпром #Росія #Підмосков'ї #Безпілотник