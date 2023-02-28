Поруч із об’єктом "Газпрому" під москвою впав безпілотник: що відомо
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У росії триває низка дивних подій. Після нічних вибухів на нафтобазі, вдень 28 лютого в Коломенському районі Підмосков’я впав безпілотник.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Shot.
Зазначається, що об’єкт було помічено за кілька метрів від території газової компресорної станції — об’єкта, що належить "Газпрому". Про приналежність безпілотного літального апарату поки що немає жодної інформації.
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