Невідомий об’єкт над Петербургом та закриття аеропорту: у шойгу "пояснили" ранкову паніку

У ході сьогоднішніх подій у небо було піднято російську авіацію

У Міністерстві оборони росії прокоментували ранкові події із закриттям неба над Санкт-Петербургом, через які у росіян почалася паніка, оскільки з’явилася інформація про невідомий повітряний об’єкт над містом, а аеропорт Пулково тимчасово скасував рейси.

Як повідомили у відомстві, вранці 28 лютого нібито сили ППО проводили "тренування щодо взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом у Західній зоні відповідальності". Про це пише російська пропагандистська агенція РІА-Новости, посилаючись на інформацію від Міноборони.

У місті було запроваджено план "Ковер". Зазначається, що під час тренування було відпрацьовано питання виявлення, ідентифікації та перехоплення мети. Також були відпрацьовані взаємодії з екстреними службами у разі виникнення НС.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх подій у небо було піднято російську авіацію. На це в Міноборони заявили, що нібито винищувачі чергових сил ППО були задіяні для відпрацювання та перехоплення умовної мети.

Зазначимо, що спочатку повідомлялося про закриття повітряного простору до 13:00, проте приблизно об 11:00 з’явилася інформація про те, що план "Килим" було скасовано, а аеропорт незабаром відновить роботу. Протягом кількох годин росіяни чекали офіційної інформації про те, що сталося, від міністра оборони сергія шойгу або від відомства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще одну подію, яка сталася в Росії в ніч проти 28 лютого. На нафтобазі "Роснефть" у Краснодарському краї сталася сильна пожежа. Деякі ЗМІ написали про те, що перед пожежею пролунали вибухи, які пов’язують з атакою безпілотників.

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