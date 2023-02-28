Атакували безпілотники: у росії сталася велика пожежа на нафтобазі (фото, відео)

Згоріла будівля, але до резервуару полум’я не дісталося

В місті Туапсе Краснодарського краю рф на нафтобазі "Роснафти" спалахнула пожежа. Повідомляється, що причиною цього могли стати безпілотники.

Згідно з даними місцевої адміністрації, повідомлення про пожежу на нафтобазі на вулиці Індустріальній надійшло о 2:15 ночі 28 лютого (1:15 за Києвом). До третьої години пожежу було ліквідовано, нібито розливів нафти нема, а горіла господарська будівля на площі кілька сотень квадратних метрів.

Проте місцеві жителі та частина ЗМІ повідомляють, що пожежі передували вибухи. Причиною називають два безпілотники, які пошкодили будівлю бойлерної. Після вибухів залишилися вирви. За іншими даними — дрони вибухнули за 100 метрів від нафтосховища. Місцева влада інформацію про безпілотники та вибухи не коментує.

Пожежа в Туапсе на нафтобазі

Стовпи диму після вибухів бачили з багатьох частин міста. Їхні наслідки зняли на фото. Від найближчої підконтрольної території України до Туапсе — понад 400 км.

Стовп диму в небі

Туапсе на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про вибух на військовому аеродромі у Білорусі. Попередньо пошкоджено російський розвідлітак. У розшук оголосили молодого кримчанина.