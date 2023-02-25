Мінус великий склад ворога: у Маріуполі ввечері пролунав вибух

Після вибуху місто насолоджувалося детонацією на складі боєприпасів окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі триває "сезон бавовни": черговий вибух пролунав увечері в п’ятницю, 24 лютого.

Про інцидент повідомили у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

"У центрі Маріуполя вибух. Ймовірно, приліт за позиціями окупантів. Чекаємо на підтвердження інформації ", — йдеться у повідомленні.

Згодом у міськраді додали, що очевидці підтверджують звуки детонації: "Мінус ще один склад БК окупантів".

Цей факт також підтвердив радник мера Петро Андрющенко.

"Маріуполь Звук вибуху. Одиночний. Епіцентр лінією Кірова — Новоселівка — Тополина. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК", — написав він.

Нагадаємо, в ніч проти 23 лютого в Кальміуському районі тимчасово окупованого Маріуполя прогриміли три вибухи, а на території металургійного комбінату ім. Ілліча сталася пожежа.

Також нагадаємо, що днями окуповану частину Донеччини вночі струсонула серія вибухів, через що на кордоні з росією утворилися черги.