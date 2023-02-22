Окуповану частину Донеччини вночі струсонула серія вибухів: на кордоні з рф черги (відео)

Вибухи пролунали одразу і на півночі, і на півдні області

З окупованих росією територій на Донеччині масово виїжджають люди. Черга з машин помічена рано-вранці в районі Успенки — це село на кордоні з росією, через яке можна виїхати в бік Таганрога та Ростова-на-Дону. Пов’язують масовий результат із нічними вибухами.

За даними з різних джерел, голосно було в Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому, Донецьку, Маріуполі. Вибиратися через Успенку найзручніше саме мешканцям центру області.

Місця вибухів на карті

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі було чути 12 вибухів. Перший із них прозвучав о 22:33 за Києвом. Два з них – робота засобів ППО, але вони не змогли збити все.

Підтверджено попадання по складу боєкомплекту в районі аеропорту та влучення по місцю базування окупантів на території Кальміуського району. Чули вибухи й у передмісті. У місті місцями не було електроенергії, зв’язку, було чути кулеметні черги та помічені танки.

Щодо території решти Донецької області, то в Харцизьку окупаційна влада повідомляла про роботу сил ППО. Однак у деяких районах зникло світло. По Дебальцевому нібито били з РСЗВ. У Донецьку було дуже "голосно", у селищі Лідіївка, яке є частиною Кіровського району міста, перебило газопровід. У Макіївці знаходили уламки.

Уламки у Макіївці

Раніше "Телеграф" розповідав про постійні бомбардування неокупованої частини Донецької області — ворог цілеспрямовано б’є по житлових будинках. Президент України, виступаючи в Мюнхені, підкреслив, що якщо росію не зупинити, то на Донбасі не залишиться нічого живого, ні людей, ні інфраструктури.