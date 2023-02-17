Не залишиться нічого живого: Зеленський прокоментував наступ росіян на Донбасі

Президент росії діє як Гітлер, і його армія навмисно б’є по цивільній інфраструктурі в Україні

На Донбасі, який росія планомірно стирає з лиця землі регулярними обстрілами, після війни не залишиться нічого живого. Дії путіна в Україні відповідають поведінці Адольфа Гітлера під час Другої світової війни.

Про це на Мюнхенської конференції з безпеки у п’ятницю, 17 лютого, заявив Володимир Зеленський. Український президент упевнений, що удари по цивільній інфраструктурі не є випадковими.

Український лідер зазначив, що військове командування росії не таке талановите, як в Україні. Генерали окупантів шукають слабкі місця в обороні нашої країни та б’ють по них, принагідно знищуючи інфраструктуру.

"Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, дивляться на нашу логістику. Не випадково вони б’ють по цивільному сектору, інфраструктурі, логістиці, енергетичній мережі. Всі ці удари не випадкові", — сказав Зеленський.

Окупанти спеціально залякують цивільне населення, щоб посіяти паніку та хаос. Таким чином вони сподіваються роз’єднати українців та здобути перемогу у війні. Майже рік схід України є найгарячішою точкою фронту, обстріли там не припиняються ані на день. Після перемоги на Донбасі не залишиться нічого живого, сказав президент, маючи на увазі і людей, і інфраструктуру.

"Як вони там воюють? Щодня б’ють артилерією по цивільних будинках, зовсім невипадково, все руйнують, щоб люди виходили, вибігали, і потім туди намагаються зайти. Ось що вони роблять на Донбасі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. Я зараз і про людей, і про інфраструктуру", — наголосив глава держави.

Зеленський порівняв дії путіна з діями Гітлера під час Другої світової війни та зазначив, що сюрпризів тут жодних нема і не буде. Якщо союзники швидше надаватимуть військову допомогу Україні, то є шанси врятувати Донбас від повної руйнації.

"Ми розуміємо, що вони роблять. Якщо будемо встигати з партнерами бути потужнішими — деокупуємо раніше. Якщо сповільнений буде процес — є ризики руйнування всього Донбасу, але все одно потім ми всі деокупуємо. Але я думаю про людей, хотілося б раніше мати підтримку, щоб зберегти максимум людей і це найважливіше", — додав президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що цвинтар у Краматорську виріс за час війни. На кадрах із повітря видно десятки, а то й сотні свіжих могил.