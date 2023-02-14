Росіяни стирають Донбас з лиця землі: як сьогодні виглядає зруйнована багатоповерхівка у Краматорську (фото, відео)

Серед руїн будинку можна розглянути залишки уцілілих речей мешканців

Росіяни 1 лютого вдарили по багатоповерхівці в Краматорську, вбивши трьох людей і поранивши ще 18. Сьогодні зруйнований будинок виглядає жахливо — залишки речей людей, які мешкали тут ще два тижні тому, бовтаються на руїнах будівлі.

У розпорядженні "Телеграфа" є фото та відео з повітря, на яких видно наслідки "російського миру". Нагадаємо, що російські окупанти прицільно вдарили по історичному центру Краматорська, де розташовані виключно житлові будинки, найточнішою своєю ракетою "Іскандер-К".

Росіяни повністю знищили один під’їзд багатоповерхівки, а в решті двох пошкодили вікна та дах. На стінах колись цілих квартир залишилися висіти килими і шафки, а на залишках підлоги, що вціліли, — стоять гардероби і лежать речі можливо вже загиблих жителів Краматорська. Ще два тижні тому мешканці будинку відпочивали у спальні, яку зруйнували російські солдати; влаштовували застілля на кухні, де після обстрілу вціліла лише одна шафка; зі сльозами на очах дивилися новини у залі, від якої залишився один килим на стіні.

Телеграф

Зруйновані перекриття будинку виглядають так, ніби вони зроблені не з міцного бетону та металевих паль, а з картону та мотузок. Дерев’яні перекриття даху загрозливо звисають над вулицею, ризикуючи в будь-яку секунду обрушитися на перехожих, що проходять повз. Все це — наслідки приходу "російського миру" на Донбас, наслідки "визволення" України, яке затіяв володимир путін майже рік тому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія росії два дні поспіль обстрілювала Краматорськ. Від ракетного удару постраждали кілька людей.