Россияне стирают Донбасс с лица земли: как сегодня выглядит разрушенная многоэтажка в Краматорске (фото, видео)

Среди руин дома можно рассмотреть остатки уцелевших вещей жильцов

Россияне 1 февраля ударили по многоэтажке в Краматорске, убив троих человек и ранив еще 18. Сегодня разрушенный дом выглядит ужасающе — остатки вещей людей, которые жили здесь еще две недели назад, болтаются на руинах здания.

В распоряжении "Телеграфа" есть фото и видео с воздуха, на которых видны последствия "русского мира". Напомним, что российские оккупанты прицельно ударили по историческому центру Краматорска, где расположены исключительно жилые дома, наиболее точной своей ракетой "Искандер-К".

Россияне полностью уничтожили один подъезд многоэтажки, а в остальных двух повредили окна и крышу. На стенах некогда целых квартир остались висеть ковры и шкафчики, а на уцелевших остатках пола — стоят гардеробы и лежат вещи возможно уже погибших жителей Краматорска. Еще две недели назад жильцы дома отдыхали в спальне, которую разрушили российские солдаты; устраивали застолья на кухне, где после обстрела уцелел только один шкафчик; со слезами на глазах смотрели новости в зале, от которого остался один ковер на стене.

Телеграф

Разрушенные перекрытия дома выглядят так, словно они сделаны не из прочного бетона и металлических свай, а из картона и веревок. Деревянные перекрытия крыши угрожающе свисают над улицей, рискуя в любую секунду обрушиться на проходящих мимо прохожих. Все это — последствия прихода "русского мира" на Донбасс, последствия "освобождения" Украины, которое затеял владимир путин почти год назад.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что армия рф два дня подряд обстреливала Краматорск. От ракетного удара пострадали несколько человек.