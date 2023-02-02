Россияне снова нанесли мощный удар по Краматорску: подробности и видео

Очевидцы показали, что сейчас происходит в городе

После вчерашнего попадания ракеты в жилой дом в Краматорске, российские оккупанты вновь обстреляли город. 2 февраля в центре вновь прогремели взрывы. "Телеграф" расскажет о том, что известно на данный момент.

Так, примерно в 12:30 мэр Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Faceboo сообщил, что захватчики нанесли очередной удар по городу. По его словам, это произошло неподалеку от места вчерашнего "прилета".

Городской глава призывает местных жителей ради собственной безопасности оставаться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.

В то же время в одном из пабликов уже было опубликовано видео, сделанное в Краматорске после вражеского "прилета". На кадрах видно, как над городом поднимаются клубы дыма.

На данный момент остается неизвестным, есть ли жертвы в результате очередного обстрела со стороны российских оккупантов. Более подробная информация появится позже.

На опубликованном в сети видео видно, что от ракетного удара пострадали несколько человек. Им оказывают помощь украинские военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате попадания вражеской ракеты в жилой дом в Краматорске 1 февраля погибли три человека и еще 18 получили различные травмы. Спустя некоторое время после происшествия российский пропагандист владимир романов попытался оправдать действия россиян, "объяснив", что они якобы целились не по мирным жителям, а бойцам ВСУ.