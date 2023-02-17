Не останется ничего живого: Зеленский прокомментировал наступление россиян на Донбассе

Президент россии действует как Гитлер, и его армия намеренно бьет по гражданской инфраструктуре в Украине

На Донбассе, который россия планомерно стирает с лица земли регулярными обстрелами, после войны не останется ничего живого. Действия путина в Украине соответствуют поведению Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля, заявил Владимир Зеленский. Украинский президент уверен, что удары по гражданской инфраструктуре не случайны.

Украинский лидер отметил, что военное командование россии не такое талантливое, как в Украине. Генералы оккупантов ищут слабые места в обороне нашей страны и бьют по ним, попутно уничтожая инфраструктуру.

"Они ищут слабые места в нашей обороне, смотрят на нашу логистику. Не случайно они бьют по гражданскому сектору, по инфраструктуре, по логистике, по энергетической сети. Все эти удары не случайны", — сказал Зеленский.

Оккупанты специально запугивают гражданское население, чтобы посеять панику и хаос. Таким образом они надеются разобщить украинцев и одержать победу в войне. Почти год восток Украины является наиболее горячей точкой фронта, обстрелы там не прекращаются ни на день. После победы на Донбассе не останется ничего живого, сказал президент, имея в виду и людей, и инфраструктуру.

"Как они там воюют? Каждый день бьют артиллерией по гражданским домам, совершенно неслучайно, все разрушают, чтобы люди уходили, убегали, и потом туда пытаются зайти. Вот что они делают на Донбассе. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас и о людях, и об инфраструктуре", — подчеркнул глава государства.

Зеленский сравнил действия путина с действиями Гитлера во время Второй мировой войны и отметил, что сюрпризов тут никаких нет и не будет. Если союзники будут быстрее оказывать военную помощь Украине, то есть шансы спасти Донбасс от полного разрушения.

"Мы понимаем, что они делают. Если будем успевать с партнерами быть мощнее — деоккупируем раньше. Если замедлен будет процесс — есть риски разрушения всего Донбасса, но все равно потом мы все деоккупируем. Но я думаю о людях, хотелось бы раньше иметь поддержку, чтобы сохранить максимум людей и это самое важное", — добавил президент.

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