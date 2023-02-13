медведчук заявив, що Порошенко хотів віддати Донбас росії: у мережі пояснили прокол кремля

Намагаючись дискредитувати Порошенка, путінський кум підставив самого диктатора

Екснардеп і кум російського диктатора віктор медведчук, якого недавно позбавили українського громадянства, виступив в ефірі білоруського телеканалу. Путінський поплічник заявив, що експрезидент України Петро Порошенко нібито хотів віддати росії непідконтрольну українцям частину Донбасу, однак путін відмовився, начебто аргументувавши своє рішення фразою "Донбас – це Україна".

"Порошенко і в розмові зі мною неодноразово казав: скажи йому, нехай забере. На що він отримав відповідь. У ті роки путін постійно наголошував у своїх офіційних інтерв'ю, що Донбас — це Україна. Коли президент рф володимир володимирович путін казав, що Донбас — це Україна, Порошенко намагався його здихатися. Бо він розумів, що Донбас йому не потрібен", — сказав медведчук.

У мережі помітили цікаву деталь у виступі медведчука. Telegram-канал "Сеятель ветра", який позиціонує себе як антивоєнний, зазначає, що відповідна заява екснардепа, якою він намагався очорнити Порошенка, передусім дискредитує його кума володимира путіна.

"По-перше, вона руйнує брехню путіна про те, що Україна нібито 8 років не хотіла миру і прагнула знищити Донбас. А по-друге, виходить, що сам путін, маючи можливість мирно забрати Донбас і припинити війну ще кілька років тому, відмовився від такої можливості. І натомість почав завойовувати Донбас силою, занапастивши вже десятки тисяч військових і мирних жителів і знищивши цілі міста", — йдеться у публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що віктор медведчук опублікував пропагандистську статтю про Україну, в якій закликав путіна створити новий політичний рух, який просуватиме російські мантри про "мир у світі".