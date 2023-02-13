медведчук заявил, что Порошенко хотел отдать Донбасс россии: в сети объяснили прокол кремля

Пытаясь дискредитировать Порошенко, путинский кум подставил самого диктатора

Экс-нардеп и кум российского диктатора виктор медведчук, которого недавно лишили украинского гражданства, выступил в эфире белорусского телеканала. Путинский приспешник заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко якобы хотел отдать россии неподконтрольную украинцам часть Донбасса, однако путин отказался, якобы аргументировав свое решение фразой "Донбасс – это Украина".

"Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. На что он получил ответ. В те годы путин постоянно отмечал в своих официальных интервью, что Донбасс — это Украина. Когда президент рф владимир путин говорил, что Донбасс — это Украина, Порошенко пытался от него избавиться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен", — сказал он.

В сети заметили интересную деталь в выступлении медведчука. Telegram-канал "Сеятель ветра", позиционирующий себя как антивоенный, отмечает, что соответствующее заявление экс-нардепа, которым он пытался очернить Порошенко, в первую очередь дискредитирует его кума владимира путина.

"Во-первых, она разрушает ложь путина о том, что Украина якобы 8 лет не хотела мира и стремилась уничтожить Донбасс. А во-вторых, получается, что сам путин, имея возможность мирно забрать Донбасс и прекратить войну еще несколько лет назад, отказался от такой возможности. И вместо этого начал завоевывать Донбасс силой, погубив уже десятки тысяч военных и мирных жителей и уничтожив целые города", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что виктор медведчук опубликовал пропагандистскую статью об Украине, в которой призвал путина создать новое политическое движение, которое будет продвигать российские мантры о "мире в мире".