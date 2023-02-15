Кінця-краю не видно: кладовище у Краматорську показали з висоти пташиного польоту (фото, відео)

На цвинтарі заздалегідь риють ями для нових могил, бо мешканці та захисники Краматорська гинуть майже щодня

У Краматорську, який росія планомірно стирає з лиця землі, цвинтарі переповнені новими могилами. Поряд із місцевими жителями поховано багато українських захисників.

Фотограф Ян Доброносов спеціально для "Телеграфа" показав ексклюзивні кадри зі зруйнованого міста. На цвинтарі Краматорська не видно кінця-краю свіжим могилам.

Росіяни регулярно піддають Краматорськ на Донеччині обстрілам. Половина жителів виїхали в безпечніше місце, а ті, хто залишилися, нерідко гинуть під час ворожих атак. На цвинтарі з’явилися десятки, а то й сотні свіжих могил, де ховають як цивільних, так і військовослужбовців.

На кожній могилі стоять однакові хрести, таблички з датами народження та смерті, вінки, а на деяких навіть фото загиблих, припорошені снігом. Жителі та захисники Краматорська почали гинути на початку війни — на табличках видно четвертий та п’ятий місяці 2022 року. Але, судячи з кількості свіжих вінків, смерті у місті продовжуються до цього дня. Поряд із похованнями видніються свіжі ями — їх готують наперед для наступних загиблих. Ймовірно, смертність у місті перебуває на вкрай високому рівні, якщо трунарям довелося поставити викопування нових могил на конвейєр.

На кадрах із квадрокоптера видно, що нові поховання займають велику площу — цвинтарю у Краматорську не видно кінця-краю. Між могилами видніються чиїсь кроки — можливо, це родичі чи друзі відвідують загиблих.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з Харкова виїхало багато городян. Населення міста поменшало до 1 млн осіб.