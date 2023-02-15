Конца-края не видно: кладище в Краматорске показали с высоты птичьего полета (фото, видео)

На кладбище заранее роют ямы для новых могил, потому что жители и защитники Краматорска гибнут почти каждый день

В Краматорске, который россия планомерно стирает с лица земли, кладбища переполнены новыми могилами. Рядом с местными жителями похоронено много украинских защитников.

Фотограф Ян Доброносов специально для "Телеграфа" показал эксклюзивные кадры из разрушенного города. На кладбище Краматорска не видно конца-края свежим могилам.

Россияне регулярно подвергают Краматорск в Донецкой области обстрелам. Половина жителей выехали в более безопасное место, а те кто остались, нередко погибают во время вражеских атак. На кладбище появились десятки, а то и сотни свежих могил, в которых хоронят как гражданских, так и военнослужащих.

На каждой могиле стоят одинаковые кресты, таблички с датами рождения и смерти, венки, а на некоторых даже фото погибших, припорошенные снегом. Жители и защитники Краматорска начали погибать в начале войны — на табличках видны четверый и пятый месяцы 2022 года. Но, судя по количеству свежих венков, смерти в городе продолжаются по сей день. Рядом с захоронениями виднеются свежие ямы — их подготавливают заранее для следующих погибших. Вероятно, смертность в городе находится на крайне высоком уровне, раз гробовщикам пришлось поставить выкапывание новых могил на конвеер.

На кадрах с квадрокоптера видно, что новые захоронения занимают большую площадь — кладбищу в Краматорске не видно конца-края. Между могил виднеются чьи-то шаги — возможно, это родственники или друзья навещают погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из Харькова выехало много горожан. Население города уменьшилось до 1 млн человек.