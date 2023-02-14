Укр

Мэр Харькова рассказал, сколько жителей осталось в городе спустя почти год обстрелов

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Россияне вынуждают харьковчан бежать из родного города Новость обновлена 14 февраля 2023, 22:50
Россияне вынуждают харьковчан бежать из родного города. Фото Открытые источники

Несмотря на обстрелы, жители Харькова возвращаются домой

Российская армия продолжает разрушать Харьков, направляя свои ракеты в центральные районы. Из-за систематических обстрелов население первой столицы Украины уменьшилось до 1 млн человек.

Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов, передает "Страна". Но часть харьковчан возвращаются домой, невзирая на российские атаки.

По словам мэра Харькова, население города до войны достигало почти 2 млн человек, учитывая студентов и переселенцев. По состоянию на февраль 2023 года в городе осталось примерно 1,1 млн жителей. Большая часть харьковчан выехали в Полтавскую область.

"Сегодня количество харьковчан составляет 1,1 млн. После последних обстрелов часть уехали в Полтавскую область, но и они постепенно возвращаются", — сказал Игорь Терехов.

Подсчет населения Харькова ведется по количеству проданного хлеба, загрузке общественного транспорта и трафику мобильных операторов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стало известно количество погибших украинцев в Турции. Землетрясение унесло жизни пятерых украинцев, еще семеро считаются пропавшими.

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#Харьков #Население #Игорь Терехов