Стало известно количество погибших украинцев в Турции – в МИД назвали печальную цифру

Семерых украинцев до сих пор ищут спасатели

В результате землетрясения в Турции погибли 5 украинцев, еще 7 считаются пропавшими. Напомним, что сегодня сообщили о гибели женщины с двумя маленькими сыновьями, которая родом из Запорожья.

Как сообщил представитель МИД Олег Николенко на своей странице в фейсбуке, на месте трагедии в целом удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37 граждан Украины. Из-под завалов спасли 10 украинцев. Еще 7 считаются пропавшими, а их поиски продолжаются. Двое могут находиться под завалами, их поисками занимаются украинские подразделения ГСЧС. Также один украинец был госпитализирован. Его состояние сейчас стабильное.

"К сожалению, в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших", — рассказал представитель министерства.

По словам Николенко, украинские дипломаты продолжают помогать своим землякам на юге Турции. В зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан и оказывать содействие пострадавшим. Также консулы будут обеспечивать эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину.

Напомним, что по данным турецких властей в результате землетрясения погибли почти 32 тысячи граждан страны. Это без учета погибших жителей Сирии. Из региона в другие провинции были эвакуированы 200 тысяч пострадавших от стихии.

В то же время в регионе, наиболее пострадавшем от землетрясения, обнаружили невредимый город, где уцелели все дома. Также под завалами обнаружили погибшими капитана сборной Турции и его сына.